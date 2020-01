Di 'Adiós' a las interrupciones: así es el cartero digital para Gmail que llega tres veces al día

Puede que sea uno de los TOC -trastorno obsesivo-compulsivo- de la vida moderna: no soportar dejar sin leer las notificaciones en tu móvil. Para algunos, ver los globitos rojos es como tener un picor en el cerebro que no pueden rascarse, y no digamos cuando cogen el teléfono de alguien y encuentran que tiene 2.357 correos electrónicos sin leer.

Por otro lado, cada vez que recibimos una notificación en nuestro smartphoneinterrumpimos la tarea que estamos llevando a cabo para mirar lo que dice. Lo hacemos de forma mecánica, aunque estemos muy concentrados. Y más ahora con los smartwatches o las pulseras de actividad, que te avisan por defecto de cada novedad en tu teléfono.

Con la idea de evitar interrupciones en la cabeza nace ‘Adios’, un servicio que funciona como un cartero digital para tu cuenta de Gmail. Podrás elegir entre recibir correos una vez cada hora o bien solo tres veces al día, y en este caso podrás elegir las horas a las que quieres que te envíen las notificaciones.

De media, las personas revisamos el correo electrónico 74 veces al día, una cifra elevadísima dado que en la mayoría de los casos la información que nos llega no es tan importante. ¿Y si hay algunos correos que siempre son urgentes y que siempre deberías recibir al momento? No te preocupes, ‘Adios’ ha pensado en todo y puedes añadir excepciones a su servicio.

Seguridad

De la misma manera que no lo haría un cartero, ‘Adios’ te asegura que nunca accederá al contenido de tus emails. Te avisa también de que puede que, cuando intentes acceder al servicio, Google te lance una advertencia que diga que la app no está verificada.

Por lo visto, según este servicio, tras el escándalo de Cambridge Analytica y la brecha de seguridad que supuso, Google pide a todas las aplicaciones que se relacionen con sus productos que se sometan a una evaluación de seguridad o se marcarán como ‘no verificadas’. “Algo razonable hasta que mencionan que la evaluación debe ser realizada por uno de los tres proveedores de evaluaciones elegidos por Google y que cuesta entre 15.000 y 75.000 dólares por aplicación”, afirman desde ‘Adios’.