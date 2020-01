Unides Podem planteja la desaparició progressiva en una dècada de les màquines escurabutxaques dels bars

Així ho ha explicat el diputat Ferran Martínez, que ha assenyalat que les seues esmenes a la llei proposada pel Consell responen tres pilars fonamentals: restriccions als locals de joc, la supressió de la publicitat relacionada amb el sector i les estratègies per a la prevenció de la ludopatia i la deshabituació.

Des d'Unides Podem han remarcat que el joc ha experimentat un increment "brutal" i provoca "el patiment de moltes famílies" en afectar especialment en els últims anys la gent jove i fins i tot menors, i ha subratllat que el sentit de les seues aportacions a la norma se li ha comunicat al director general de Tributs i Joc de la Generalitat. A partir d'ara, ha dit, la seua intenció és parlar amb la resta de grups per a arribar a acords, especialment amb PSPV i Compromís.

Quant a les esmenes per a restringir els locals dedicats al joc, Martínez ha assenyalat que "només s'han de poder instal·lar màquines en establiments dedicats exclusivament a aquesta activitat i açò exclou tots els locals d'hoteleria i els bars en els quals hi ha les típiques escurabutxaques", que aniran desapareixent de forma progressiva, a mesura que complisquen les autoritzacions vigents, al llarg d'una dècada.

També plantegen una distància mínima dels establiments dedicats al joc de 1.000 metres respecte a centres escolars, sanitaris i socials, i una distància mínima entre els propis locals de joc de 500 metres "per a evitar la concentració".

Unides Podem proposa, així mateix, un nombre màxim d'establiments per tipus i per província. Així, en les seues esmenes indiquen que no es podrà augmentar el nombre de casinos per província, amb un com a màxim, com en l'actualitat. La pròpia norma estableix un màxim de dos sales annexes per casino.

La formació defèn una ràtio màxima d'un local de joc per cada 15.000 habitants en cas de bingos, salons de joc i locals específics d'apostes, mentre que per als salons recreatius seria d'un per cada 400.000 habitants.

Tot açò busca "limitar el creixement" d'aquests locals, que "han crescut molt ràpid els últims anys", especialment en la província d'Alacant. Segons ha dit el diputat, l'informe anual del joc del 2018 reflecteix l'existència de 426 salons de joc a la Comunitat Valenciana, 243 d'ells en la província d'Alacant, la qual cosa suposa que hi ha en aquesta província més que a València i Castelló juntes.

Amb els límits que proposa Unides Podem, ha explicat Ferran Martínez, en els pròxims anys haurien de reduir-se les sales de joc a Alacant.

Respecte a la publicitat, el diputat ha assenyalat que les seues esmenes segueixen la lògica de les limitacions que existeixen, per exemple, per al tabac. Per açò, plantegen que no es puga anunciar en tanques publicitàries, que no hi haja publicitat en l'exterior dels locals, ni en estadis ni "en cap altre espai públic".

També aposten des d'Unides Podem per restringir la publicitat en els mitjans de comunicació valencians i que tampoc puguen realitzar-se promocions de cap tipus per a atraure clients a aquests locals.

Pel que fa a la prevenció, la voluntat és "afegir aquesta pota" a una llei que se centra en la regulació dels espais de joc, conscients que es tracta d'un problema creixent de salut pública".

La diputada Irene Gómez ha explicat que aposten per una Estratègia Valenciana de Prevenció i Deshabituació del Joc, elaborada per totes les conselleries implicades, inclosa Sanitat, i també que quan es detecte en una sala un menor s'haja d'informar d'açò als seus tutors legals.