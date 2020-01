Mor als 68 anys el poeta valencià Josep Bonet

El nom de Bonet -qui va morir aquest dimarts en l'Hospital de Gandia, on estava ingressat a causa d'un càncer- "potser no diu gran cosa a la majoria dels joves escriptors valencians ni als lectors de poesia en general, entre altres raons perquè ell mateix va decidir, fa molts anys, renunciar a una vida literària pública i, fins i tot, a publicar d'una manera constant". "Es pot dir que no va voler tindre una vida d'escriptor i ni tan sols ell es considerava com a tal", assegura el CVC en un comunicat.

Però Josep Bonet, "a pesar d'ell mateix, va marcar profundament una sèrie de poetes valencians de la seua generació a partir de la publicació de 'Carn fresca, poesia valenciana jove' (1974), editada per Amadeu Fabregat en l'editorial Estel, on van aparéixer alguns poemes seus.

La mateixa font subratlla la seua "agudíssima intel·ligència lingüística, en una intuïció que ensenyava què era llengua i que no ho era". "Detectava detalls quasi inapreciables i els podia il·luminar per a elevar-los si els considerava bons, o per a destruir-los si no els considerava ni dignes de reciclatge", incideix el Consell Valencià de Cultura.

Professionalment es va dedicar a la publicitat, va fer guions de cinema, lletres de cançons, prosa administrativa i traduccions. Va treballar en el sector privat i en l'empresa pública i durant vint-i-tres anys en el Consell Valencià de Cultura.