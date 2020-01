La Filmoteca de València celebra deu anys del cicle de 'Bàsics' amb una edició dedicada al 'remake'

Així, 'Bàsics Filmoteca' iniciarà aquesta nova temporada aquest dijous, 16 de gener, a les 19.00 hores, amb la projecció de 'Valor de llei' (1969) de Henry Hathaway.

Aquesta sessió compta amb presentació i col·loqui posterior d'Enric Albero, crític de la revista 'Caimán Cuadernos de Cine', col·laboradora del cicle des dels seus inicis.

El western de Hathaway podrà tornar a veure's el divendres 17, a les 18.00 hores. També el divendres 17, a les 20.15 hores, i el diumenge 19, a les 18.00 hores, es projecta el 'remake', 'Valor de llei' (2010), dels germans Ethan i Joel Coen.

El cicle, que es podrà veure fins al mes de juny, s'aproxima al 'remake' a través de 18 títols molt significatius de diferents èpoques, cinematografies i gèneres. Les raons per a abordar el 'remake' en la història del cinema són variades: des de tornar a explotar l'èxitcomercial d'una pel·lícula, adaptant-la als exigències i gustos del moment, fins a realitzar una nova i actualitzada lectura d'una obra literària o personatge, passant pel transvasament entre gèneres.

També es dona el cas de 'remake' d'un director sobre la seua pròpia obra, ja siga per a donar un nou punt de vista o per a incorporar allò que no li va ser permès per la censura. Un exemple notable és el de Hitchcock, del qual s'inclouen en el cicle les seues dues versions de 'L'home que sabia massa', una pertanyent a l'època anglesa i l'altra a la nord-americana.

El cicle inclou pel·lícules clàssiques i contemporànies; films de Hollywood europeus o japonesos i fins i tot clàssics del cinema mut, com 'Nosferatu' (1922) de Murnau, aparellat amb el 'remake' que va dirigirHerzog l'any 1979.

Entre les parelles de pel·lícula i 'remake' també figuren 'La dona pantera' (1942) de Jacques Tourneur i 'Cat people' (1982) de Paul Schrader; 'El seductor' (1971) de Don Siegel i 'La seducció' (2017) de Sofia Coppola; 'Lluna nova' (1940) de Howard Hawks i 'Primera plana' (1974) de Billy Wilder; 'Imitació a la vida' de John Stahl (1934) i de Douglas Sirk (1959), i 'Els set samuráis' d'AkiraKurosawa i 'Els set magnífics' (1960).

Els títols seleccionats, destaca la institució cultural, "són una prova que el 'remake' no es pot reduir a una comparació, moltes vegades pejorativa, entre l'original i la seua còpia". "La seua condició de tal no ha d'interferir en la valoració de la seua qualitat, com es comprova en la primera entrega del cicle amb les dos versions de 'Valor de llei'".

CICLE DIDÀCTIC

L'enfocament didàctic de 'Bàsics Filmoteca' es materialitza en sessions amb presentacions i col·loquis a càrrec d'especialistes en anàlisi cinematogràfica.

Aquestes sessions se celebren els dijous, a partir de les 19.00hores. L'entrada de les sessions és gratuïta amb la presentació del carnet d'estudiant, previ al passe per taquilla.