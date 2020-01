Mitadiel sentiría "pena" si Igea se presentara a primarias porque supondría que no han mejorado la participación en Cs

Mitadiel se ha expresado así tras presentar su renuncia al cargo y después de que Igea hiciera lo mismo como secretario de Programas de Cs en Castilla y León, renuncias que ha justificado "como parte de un proceso precongresual en el que quieren manifestar que es necesaria una mejor estructura organizativa", pero también que tiene que haber una mayor participación de afiliados en la toma de decisiones.

"Ante situaciones que no entendemos y que creemos que no facilitan precisamente eso, que los afiliados sean realmente los que decidan dentro de la organización, lo manifestamos haciendo este tipo de actuaciones", ha señalado Mitadiel, quien ha agregado que lo que pretenden es "fortalecer" Cs mediante "la discusión y la crítica".

En este contexto, ha aclarado que de lo que se está hablando en este momento es de un congreso nacional en el que ha afirmado que todos quieren que su presidenta sea Inés Arrimadas, que se democraticen las estructuras del partido y que después, "lógicamente", en los procesos provinciales y autonómicos los cargos sean decididos por los afiliados, que "no sea algo impuesto por una dirección nacional".

Por ello, ha afirmado que le "daría mucha pena" que Francisco Igea optase a la Presidencia de Cs porque a su juicio supondría que no han conseguido tener "garantías" de que se van a mejorar los mecanismos de participación dentro de Cs. "Yo sigo queriendo que nuestra candidata y, a ser posible única, sea Inés Arrimadas", ha asegurado.

En cuanto al liderazgo en Castilla y León y la posibilidad de que Igea sea quien ejerza el mismo, Manuel Mitadiel ha asegurado que será quien digan los afiliados.

MÁS PARTICIPACIÓN

Por lo que se refiere a las dimisiones presentadas por seis cargos de Cs en Castilla y León, entre ellos Igea, ha apuntado que la dimisión es de carácter orgánico y no como afiliados, lo que les permite ser "más autónomos, independientes", y poder manifestar sus opiniones de tal manera que les permita calar entre los afiliados.

Todo ello, ha concretado, para que Cs sea el partido que "sueñan", que sirva para equilibrar los enfrentamientos políticos en España, en el que los afiliados participen y las grandes decisiones no puedan ser tomadas sin que haya consenso dentro de la organización.

Entre otras cosas, ha explicado, por un elemento "importante", que es que Cs, que tiene a gala defender a las minorías y que éstas tengan su representación, no pueden actuar internamente laminando esas minorías, aunque cree que en Castilla y León ellos no sean minoría, aunque no sabe porque desconoce lo que piensan y votan los afiliados, sólo tiene como referencia un proceso y cada uno es distinto.

"Yo soy un afiliado de base en Cs", ha agregado Mitadiel, quien ha aclarado que organizativamente no es "nadie" y es un "afiliado más" a la hora de expresarse.