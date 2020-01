El Gobierno foral, "abierto al diálogo" con el Estado tras el recurso al Fuero Nuevo "desde la defensa del autogobierno"

En la rueda de prensa posterior a la sesión del Ejecutivo, Remírez ha manifestado que el Gobierno navarro "mantendrá abierto el cauce del diálogo ante el Gobierno central, reiterando en todo caso que el Derecho Civil Foral forma parte de nuestro núcleo de derecho histórico y ha sido mantenido y ejercido por Navarra, diferenciándose por ello de la posición de otras comunidades autónomas".

Ha afirmado Remírez que un recurso de inconstitucionalidad "no es una buena noticia" y que "hubiésemos preferido que se hubiese encauzado todo como ha ocurrido con otras leyes forales", pero ha querido "desdramatizar esta cuestión". "Estamos hablando de ocho preceptos de 596 que componen el Fuero Nuevo", ha remarcado.

De este modo, ha incidido en que "todavía estamos dispuestos al diálogo con el Estado, como ha ocurrido en otras ocasiones, para que pueda ser retirado ese recurso". "Esa es la vía que utilizaremos y es ahora lo que trataremos de hacer", ha agregado.

Sobre el hecho de que la interposición de este recurso contra el Fuero Nuevo haya sido una de las primeras decisiones tomadas por el Consejo de Ministros, Remírez ha señalado que es "una cuestión mecánica por parte del Gobierno del Estado porque es una cuestión que ya estábamos trabajando y el plazo para interponer recurso ante el Tribunal Constitucional culminaba este jueves".

"Es una cuestión casi mecánica por parte del Estado", ha expuesto el portavoz del Ejecutivo foral, para destacar que, en este caso, se quedan del primer Consejo de Ministros con "medidas tan positivas como ha sido el incremento de las pensiones del 0,9% y el compromiso de que esas pensiones incluso se actualicen vía IPC".

Ha señalado Remírez que no les ha sorprendido el recurso porque "sabíamos que había discrepancias y habíamos trabajado con ellos" y ha afirmado que "no tiene nada que ver" en este asunto que ambos gobiernos estén liderados por el Partido Socialista. "Estamos en aspectos muy técnicos, no estamos en aspectos políticos, estamos ante consideraciones técnicas y legales de interpretación. En gobiernos serios y rigurosos lo que tratamos hacer es respetar el trabajo de los técnicos", ha agregado.

Preguntado por cuáles son los aspectos en concreto a los que afecta el recurso, ha comentado que todavía no se ha recibido el recurso interpuesto por el Estado y que será entonces cuando se verá "realmente el contenido y el alcance del mismo".

El recurso de inconstitucionalidad del Estado al Fuero Nuevo ha sido uno de los asuntos abordados por el Gobierno foral en su sesión de este miércoles. En concreto, el Gobierno central considera que "se produce una vulneración de la competencia estatal sobre ordenación de los registros e instrumentos públicos en las leyes 72, 471, 483 y 544 y también se vulnera la competencia estatal sobre las normas para resolver los conflictos de leyes en las leyes 11 y 12 de la norma navarra".

Igualmente, "entiende que las leyes 511 y 495 de la norma foral afectan a la competencia estatal sobre las bases de las obligaciones contractuales, que es también competencia estatal exclusiva, según el art. 149.1.8ª CE".

Según ha detallado Remírez, este recurso se interpone después de haber finalizado sin un acuerdo total el proceso de negociación previsto en el artítulo 33.2 de la LOTC, por el que el Estado y el Gobierno de Navarra "han estado trabajando para acercar posiciones en cuanto a los aspectos de la ley cuya constitucionalidad se cuestiona".

En este sentido, ha explicado que "de los 18 preceptos inicialmente cuestionados, el Gobierno central asumió la posición del Gobierno de Navarra en 10 de ellos, manteniendo la discrepancia en los ocho señalados".

En concreto, los preceptos inicialmente cuestionados y en los que se aceptó finalmente la posición navarra fueron los siguientes: ley 48 (emancipación), ley 54 (reconocimiento de la filiación por naturaleza), ley 84 (forma de las capitulaciones matrimoniales), ley 191 (el testamento ológrafo), ley 192 (el testamento en vascuence o euskera), y ley 574 (venta en pública subasta). ley 533( intereses) y leyes 117 a 119 (respecto de las comunidades de ayuda mutua).