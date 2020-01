García dice que Gobierno del PP "intentó poner en cuestión la legitimidad del Parlamento con fines electoralistas"

20M EP

El presidente del Parlamento de La Rioja, Jesús María García, ha afirmado que el anterior Gobierno riojano del PP, presidido por José Ignacio Ceniceros, a través de la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional -que ahora éste ha rechazado- contra algunos artículos de la Ley de Protección Animal, aprobada en la Cámara riojana, "quiso hacer algo que no se puede hacer, que no se puede hacer, y que no es ético hacer, como es utilizar la legitimidad del Parlamento para La Rioja y ponerla en cuestión con fines electoralista".