Lanzadera accelerarà 21 empreses innovadores en alimentació, salut, logística i finances

20M EP

Lanzadera, l'acceleradora d'empreses impulsada per Juan Roig, inicia l'any 2020 acollint 21 startups per als seus diferents programes. Les empreses seleccionades ofereixen solucions innovadores en sectors com alimentació, mobilitat, aeronàutica, moda, domòtica, esport, turisme, logística, fintech, noves tecnologies, puericultura, cosmètica o salut, entre d'altres.