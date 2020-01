Un documental recuperarà la memòria dels afusellats pel franquisme en la Paredassa de Paterna

La cinta comptarà amb relats i entrevistes d'arqueòlegs, historiadors, polítics "i sobretot amb alguns familiars de les víctimes de la repressió exercida pel règim franquista durant la postguerra, submergint-se en la lluita d'aquestes famílies en busca de la reparació, la veritat i la justícia", expliquen els responsables de la iniciativa en un comunicat.

La productora Vídeo al cuadrado films ha engegat una acció de micromecenatge per a finançar els costos de la pel·lícula. Tots aquells interessats a saber més, participar i col·laborar en el projecte per a fer-ho possible ho poden fer a través de l'enllaç: