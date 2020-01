Siempre se está deseoso de hallar trucos con los que mejorar dispositivos y aplicaciones o sortear aquellos aspectos fijados que no convencen. Y si son sencillos, mejor. Una de las cosas que suelen molestar de WhatsApp es lo relacionado con el hecho de sentirse observado en los chats respecto a la última conexión y a la confirmación de que, sí, se ha leído ese mensaje que no se quiere o no se puede contestar (el famoso y ‘controvertido’ doble check azul).

En esta vertiente de privacidad figura también el incordio que suscita en ocasiones el hecho de que los otros usuarios vean el ‘escribiendo’ en plena redacción de un mensaje. El estado ‘escribiendo’ resulta asimismo agotador cuando por ejemplo se espera la respuesta de una madre o un padre poco diestro en el tecleado y la realidad digital (los borrados, las vueltas a empezar para luego leer un simple “OK, cariño”), pero ese es otro tema.

Drástica... y lógica

En lo que motiva este artículo, una opción de limitar esa exposición resulta tan drástica como lógica: deshabilitar la conexión wifi y los datos móviles. Mientras sale el ‘Esperando red’ en la parte superior de WhatsApp, entonces sería el momento idóneo de escribir. Una vez se vuelve a estar conectado a la realidad digital, el texto puesto en el chat en cuestión se manda de modo automático.

La vía descrita conlleva además que ni se aparece ‘en línea’ (no obstante, obvio) y que luego (en principio) no debería haberse actualizado la especificación de la última conexión.

Al fin y al cabo viene a ser lo mismo que el paso explicado, pero también puede ponerse directamente el Modo Avión, escribir lo que se desee y mandarlo para que quede en espera (cuando sale el relojito al ledo del texto).

La vía sutil

De forma más sutil, una tercera alternativa sería, después de haber leído el mensaje en las notificaciones que asaltan en el teléfono y se acumulan en la pantalla (y por lo tanto sin entrar a WhatsApp), usar la app de Notas que viene en todo dispositivo, copiar y pegar. Así se minimiza el tiempo de exposición.