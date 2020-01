El supuesto ganador de 'El camión de los regalos' instalado cerca de Monesterio pierde la papeleta premiada

El supuesto ganador del premio de 'El camión de los regalos', valorado en 105.000 euros y que durante meses ha estado estacionado en el complejo Leo cercano a Monesterio, ha perdido la papeleta agraciada y solo dispone de unas fotografías que no son válidas al no poder verificarse, por lo que ha quedado desierto.

Se trata de un camión cargado de regalos que ha estado estacionado durante meses en este complejo de carretera ubicado cerca de Monesterio, al que acceden miles de turistas y camioneros a diario, y en el que se podían adquirir las papeletas para este sorteo que se celebró el pasado 6 de enero.

Así, el premio contenía un coche, dos viajes, dos motos, electrodomésticos, consolas de videojuegos, cámara réflex, televisión, tablet, un teléfono móvil o un ordenador, entre otros productos, todo ello valorado en unos 105.000 euros y libre de impuestos ya que el premio incluye el 20 por ciento del IRPF que habría que pagar a la Agencia Tributaria.

En declaraciones a Europa Press Televisión, el propietario de la empresa organizadora de este sorteo, David Pérez Nieto, ha lamentado que ellos no pueden "hacer nada" porque no tienen forma de comprobar que esta persona sea la premiada, ya que aporta una foto de la papeleta, cuando para entregar el premio necesitan el original donde ven los códigos y las medidas de seguridad.

Además, ha detallado que en la fotografía de la papeleta que el supuesto ganador le ha mandado están "todos los códigos" tachados que, según ha explicado el presunto agraciado a Pérez Nieto, lo han hecho para "que nadie pueda copiar los códigos" ya que la pasaron por Whatsapp a familiares.

"Primero, con una foto no podemos hacer nada y, segundo, si tiene los códigos tapados menos todavía", ha resaltado Pérez Nieto al tiempo que ha añadido que "no se puede hacer nada, lo único que puede hacer es encontrar la papeleta y venir con la papeleta, es que no podemos hacer nada, más que nada, son temas legales ya".

Sobre quien dice ser el ganador del sorteo, Pérez Nieto ha indicado que compró cuatro papeletas en agosto cuando pasó por el complejo de carretera donde está 'El camión de los regalos' de camino a su destino de vacaciones y cuando llegó al hotel, hizo una foto de éstas.

El objetivo era "informar a la familia de que habían comprado unas papeletas en el sorteo" y ver si los familiares "querían alguna para a la vuelta comprar alguna más", según ha relatado el supuesto ganador al propietario de la empresa organizadora.

Así, tal y como ha relatado Pérez Nieto, una semana después, a la vuelta de las vacaciones, el supuesto premiado compró más papeletas y al llegar a su destino y repartirlas entre los familiares "fue cuando se dieron cuenta" de que "había perdido" sus papeletas y creía que las había dejado en el hotel.

"Por no tomarse la molestia por cuatro papeletas que sabía que no le iban a tocar pues no reclamó y ahora le ha tocado", ha apuntado Pérez Nieto, quien ha destacado que incluso se han puesto en contacto con él desde el hotel donde se hospedó el supuesto ganador para ver "si esto era real" porque éste estuvo llamando "durante tres días" pidiendo que le buscaran la papeleta.

Finalmente, Pérez Nieto ha señalado que si alguien encontrase la papeleta original y fuese hasta el camión a reclamar el premio tendrían que "llamar al ganador" que "supuestamente" tiene esto denunciado para que pudiera reclamar.