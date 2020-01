Paquito D'Rivera: "Todos los males en Latinoamérica son culpa del imperialismo o de España, son una especie de suegra"

D'Rivera ha puesto como ejemplo el caso de su país natal, donde "todo lo que no funciona se atribuye al bloqueo norteamericano", incluso el desabastecimiento de productos cultivados en la isla como los mangos. "¿Es que los mangos vienen de California?", ha ironizado en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su visita a Valladolid, donde esta semana acompañará a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL) en un concierto que se celebrará en dos pases el jueves 16 y el viernes 17.

El repertorio que podrá disfrutar el público asistente al Centro Cultural Miguel Delibes de la capital incluye las 'Crónicas latinoamericanas' del compositor bonaerense Daniel Freiberg y una 'suite' de temas del también argentino Astor Piazzolla con arreglos de sus compatriotas Freiberg y Pedro Giraudo.

Al frente de la OSCyL estará, en esta ocasión, el director mexicano Carlos Miguel Prieto, director principal y responsable musical de la Orquesta Filarmónica de Louisiana, un ejemplo junto con el propio D'Rivera de la fuerte presencia latinoamericana en la cultura y el arte actual de Estados Unidos, mientras que en el recital actuará Pepe Rivero Trío.

A juicio de Paquito D'Rivera, esta influencia es "inevitable" y "no hay forma de pararla" en un país "de inmigración" como el norteamericano, en el que los latinos "son una fuerza extraordinaria", a pesar de discursos contrarios a este fenómeno como el del propio presidente estadounidense, aunque ha advertido de que "hay muchos Donald Trump en todas partes". "En todas partes se cuecen habas", ha apostillado.

Frente a esta actitud abanderada por muchos movimientos crecientes en distintos países, el artista cubano ha definido la música como "una bendición" contra la división, especialmente en géneros como el jazz, del que es uno de sus referentes, en el que "gentes que no hablan el mismo idioma se pueden juntar a improvisar".

A pesar de tratarse de una música "de minorías", ha subrayado que "siempre hay público en todas partes" que quiere escuchar jazz y músicos "con talento" para interpretarlo, al tiempo que ha destacado que la mezcla de éste con otros géneros "está cada vez más en boga".

BACH Y MOZART

Precisamente en el repertorio de su concierto vallisoletano se colará también 'To Brenda with love' -obra del músico cubano sobre una melodía de Johann Sebastian Bach- y parte del segundo movimiento del 'Adagio' de Wolfgang Amadeus Mozart en el que D'Rivera realizó una serie de arreglos de 'blues' que buscan mostrar al genio austriaco "como si hubiera nacido en Nueva Orleans" y no en Salzburgo.

Paquito D'Rivera ha advertido de que para poder combinar con éxito la obra de Mozart con el 'blues' y el jazz es preciso "conocer bien lo que se va a mezclar". "Si le pones cebollita picada al helado de chocolate no sabrá bien", ha sentenciado.

En cualquier caso, ha subrayado las conexiones existentes entre el carácter de Mozart y los improvisadores actuales, algo que también se extiende a otros clásicos como Bach o Frédéric Chopin -una de las grandes influencias del compositor de jazz Bill Evans-. "Mozart, Bach y Chopin hubiesen sido grandes músicos de jazz", ha aseverado Paquito D'Rivera.

Respecto a la situación actual de los músicos cubanos, D'Rivera considera que la isla "sigue siendo una fábrica de músicos" y un país "muy musical a pesar del sistema y no gracias a él como quieren hacer creer".

Precisamente sobre las reformas acometidas en el país caribeño tras la muerte de Fidel Castro, D'Rivera se remite al título de la canción del también cubano Panchito Riset 'El cuartito está igualito'. "Es como si se te pincha una rueda en el coche, pero en vez de arreglarla cambias el carburador.

Ésas son las reformas que se han hecho, cambiaron todo menos lo que tienen que cambiar", ha lamentado el artista, quien ha advertido de que la situación económica que padece la isla "no se va a arreglar a base de turismo y remesas de los emigrados".

Paquito D'Rivera ha subrayado que cada día disfruta "más" con la música y ha ensalzado también la cultura jazzística del público en España, un país en el que "siempre ha habido trabajo" para los que interpretan este género gracias a figuras, según ha destacado, como el pianista y compositor barcelonés Tete Montoliu.

TRABAJAR CON PRIETO "ES SIEMPRE UN VACILÓN"

En cuanto al concierto de esta semana en Valladolid, en cuyo repertorio habrá hueco, además de los temas ya mencionados, para la Sinfonía número tres del neoyorquino Aaron Copland, el clarinetista y saxofonista ha alabado la "fama" de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y ha reconocido que trabajar con Carlos Miguel Prieto, con el que ha coincidido "mucho" en los escenarios, "es siempre un vacilón". Todas las obras, excepto la Tercera de Copland, son inéditas en el repertorio de la OSCyL, que también se encuentra por primera vez con Prieto en el podio.

Para D'Rivera, actuar con una gran orquesta limita más que hacerlo con un grupo de cámara, pero "nada suena como la orquesta grande" y el sonido de sus instrumentos de cuerda "se disfruta mucho" para quien, como él, toca instrumentos de viento, al tiempo que ha recordado a "grandes" del jazz como Charlie Parker o Clifford Brown que en su día grabaron con orquestas.

Solista de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba con solo 17 años, Paquito D'Rivera participó en la creación de la Orquesta Cubana de Música Moderna o el grupo Irakere. Ya en Estados Unidos, impulsó con Dizzy Gillespie la United Nation Orchestra.

Ha actuado como solista junto a formaciones como la Filarmónica de Londres, Sinfónica de Londres, Filarmónica de Varsovia, Sinfónica Simón Bolívar, Orquesta de Cámara de St. Luke, Sinfónica de Baltimore, o la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico. Asimismo, ha ganado cinco Grammy y nueve Grammy latinos.

En cuanto al Pepe Rivero Trío, liderado por el pianista y compositor cubano y colaborador habitual de Paquito D'Rivera, es asiduo de los principales festivales de jazz internacionales, fundó en 2009 el trío que forma junto a Reinier Elizarde Ruano 'el Negrón' (contrabajo) y Georvis Pico (batería).

Por su parte, el actual director de la Sinfónica Nacional de México, Filarmónica de Luisiana y Sinfónica de Minería, Carlos Miguel Prieto, se pone por primera vez al frente de la OSCyL en una temporada en la que también debutará ante la Orquesta Sinfónica Nacional de Washington, y la Orquesta Nacional de Gales de la BBC, además de presidir conciertos con las sinfónicas de Cleveland, Dallas, Toronto y Houston, entre otras.

Reconocido con el Premio de la Unión Mexicana de Críticos de Música y la Medalla Mozart al mérito musical, recientemente ha sido nombrado Director del Año 2019 por la revista estadounidense 'Musical America'.