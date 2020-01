Fallece Mª Teresa La Porte, primera decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra

Durante su tiempo al frente de la Facultad (2005-2008) se adaptaron los planes de estudio a los requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (Plan Bolonia), se puso en marcha el International Media Program (IMP), con el que se consolidó el impulso a la internacionalización de la Facultad, y se implantaron numerosas medidas de mejora como los planes de autoevaluación.

La actual decana, Charo Sádaba, ha destacado que "la enorme dignidad con la que la profesora La Porte ha llevado la enfermedad no ha sido sino un reflejo de una manera de vivir y de entenderse". Asimismo, ha destacado el "optimismo y la enorme fuerza interior" como su gran legado. "Cualquiera que haya podido conocer y trabajar con ella sabe que la excelencia era parte de sus metas personales y profesionales. Impregnaba de dignidad todo lo que hacía, su propia presencia impresionaba por su actitud, la elección de su ámbito de trabajo -la diplomacia pública- o su impresionante red de contactos nacionales e internacionales", ha concluido Charo Sádaba.

EXPERTA EN DIPLOMACIA PÚBLICA

La Porte era profesora titular de Universidad en España, profesora visitante en la Universite Paris XII-Val de Marne y en la Annenberg School of Communication, University of Southern California (Los Angeles, CA). Asimismo, fue Fulbright Fellow en 2009, recibió la beca Salvador de Madariaga y fue distinguida como NATO Fellow.

Desarrolló parte de su investigación en universidades y centros de investigación internacionales, como en el Center for International Affairs de Harvard University (1992-93); London School of Economics (1992); Hoover Institution (Standford University, 1993); University of Texas (1999); George Washington University (2004); Center for Arts&Culture (2006); y Annenberg School of Communication, University of Southern California (Los Angeles, CA) (2009). En 2016 fue nombrada consultora senior del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dependiente de la ONU.

En la actualidad era investigadora principal del proyecto 'Un nuevo modelo de comunicación para instituciones', financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (España) y colaboraba en el proyecto 'Fronteras y globalización' del Instituto Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. Anteriormente, fue investigadora principal del proyecto 'Globalización y pluralismo' financiado por el Ministerio de Educación español entre 2002-2005 y directora del proyecto 'Globalization of the media industry and possible threats to cultural diversity en 2000-2001', financiado por el Parlamento Europeo.