València blindarà la Llotja en Falles contra el vandalisme amb una tanca en tot el perímetre

L'entorn de la Llotja de València, edifici emblemàtic del segle XV declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco, quedarà blindat aquestes pròximes Falles amb un clos perimetral. L'objectiu de l'Ajuntament és protegir aquesta joia del gòtic civil i evitar les imatges d'acumulació de desaprofitaments i d'orines en les façanes que es van produir en les festes de l'any passat, principalment en concloure les revetles de la zona.

Segons ha explicat aquest dimarts la regidora de Cultura, Glòria Tello, es preveu barrar tot el perímetre de la Llotja de la Seda amb un aïllament de huit metres frontals i quatre laterals, tal com estableix la Llei de Patrimoni, després del bon resultat del clos de la porta de les anteriors festes.

A aquesta mesura s'uniran l'increment de la presència policial per a evitar el botellot, que es prohibirà expressament en el Ban de Falles de 2020, i per a fitar l'espai de les revetles quan aquestes es duguen a terme en entorns pròxims a elements Bé d'Interés Cultural (BIC), com és el cas de la Llotja.

De fet, les places confrontants amb el monument acullen actes d'aquesta mena de diverses comissions falleres que atrauen a un gran nombre de persones. Aquestes mesures es realitzaran mitjançant la coordinació de les regidories de Protecció Ciutadana i de Cultura Festiva.

Tello ha detallat el dispositiu en la presentació de la campanya de sensibilització Respecta València, que busca conscienciar a la ciutadania contra les agressions al patrimoni històric i artístic de la capital valenciana. Sota el lema ‘És pel teu bé’, la iniciativa apel·la a la responsabilitat del veïnat mitjançant accions de comunicació, participació i col·laboració amb els centres educatius. A més, des d'aquest dimarts, ja pot veure's en el mobiliari urbà, en les xarxes socials municipals i en el canal de l'EMT.

Tello ha lamentat les "constants agressions al patrimoni històric comú que pateix la ciutat", i ha destacat els "nombrosos esforços i recursos econòmics que han de dedicar-se a reparar els danys causats per actes vandàlics, com la neteja de pintades o la restauració d'escultures i peces d'art".

De fet, des de l'any 2016, s'han dedicat 400.000 euros a la recuperació patrimonial, dels quals aproximadament 100.000 euros corresponen a reparacions per actes vandàlics. Baixant al detall, la neteja de pintades i grafitis s'emporta una mitjana de 10.000 euros cada any.

El Consistori va aprovar en 2016 el Pla Municipal de Recuperació del Patrimoni, amb l'objectiu de restaurar i recuperar tots aquells elements patrimonials de la ciutat que estaven danyats, molts d'ells per causa del pas del temps, però una part important causats per actes vandàlics, ha matisat la regidora.

Entre les accions que s'han realitzat en el marc d'aquest Pla, Tello ha citat la reparació del monument a Teodoro Llorente, que presentava un trencament de la vareta del tambor; l'escultura de Gómez Ferrer, de la qual s'havia trencat i desaparegut el peu dret; cinc escultures dels Jardins del Real, o la maqueta de bronze de la Llotja (tot això l'any 2016).

Entre 2017 i 2018 es va reparar la porta de les Torres de Quart que havia resultat afectada per un incendi, i el Banc dels Magistrats que es localitza en el Passeig de la Petxina. L'any passat 2019 es va escometre la restauració de les escultures del Jardí de Monforte i de les escultures Àsia i Amèrica dels Jardins de Parcent, entre altres accions.

De la multa a la denúncia penal

La regidora ha recordat que, a l'hora d'actuar enfront dels actes de vandalisme, existeix una línia punitiva, que estableix multes i sancions i que, en alguns casos, fins i tot aconsegueix la responsabilitat penal (en funció de la importància del bé atacat). En aquest àmbit, les regidories de Cultura i de Policia Local treballen de manera coordinada i donen trasllat immediat dels possibles casos a la Fiscalia.