Un cantante filipino pone patas arriba 'America's Got Talent' por sus voces masculina y femenina en un dueto

America's Got Talent

El cantante filipino Marcelito Pomoy revolucionó y recibió una gran ovación de los jueces y el público de America's Got Talent: The Champions después de realizar el dueto The Prayer cantando las partes masculina y femenina.

Antes de su actuación, Pomoy, que estaba acompañado por su esposa, le dijo a Simon Cowell, uno de los jueces del programa, que estaba allí para ganar la edición. Y, con su actuación, casi lo hizo. Tras concluir su sorprendente y poderoso show, Cowell le dio a Pomoy una puntuación perfecta de 10. "Eso es lo que yo llamo un 10, un simple como eso", le dijo Cowell.

"Esto ha sido único, eres un cantante hermoso, maravilloso, con una mujer joven dentro de ti", agregó Howie Mandel.

El resto del jurado, Alesha Dixon y Heidi Klum, también elogió la actuación única de Pomoy.

"Quiero ver algo diferente, algo único y, Marcelito, acabas de darnos eso. Fue absolutamente brillante", dijo Dixon.

"Honestamente, esta es una de las cosas más locas que he escuchado en toda mi vida. Tu voz, tu rango, tu sonido está fuera de este mundo", compartió por su parte Klum.

Pomoy, que fue reconocido por primera vez en el extranjero por su "voz femenina dorada" cuando apareció en The Ellen DeGeneres Show en 2018, había ganado en 2011 la segunda temporada de Pilipinas Got Talent.