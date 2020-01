Almussafes fabricarà dos monovolums híbrids, un alleujament per a l'ocupació

Els treballadors de Ford Almussafes poden respirar una mica millor perquè la factoria valenciana fabricarà les versions híbrides dels monovolums S-Max i Galaxy, segons va avançar aquest dimarts El Economista.

L'anunci oficial podria produir-se aquesta mateixa setmana, coincidint potser amb la visita que demà té previst realitzar a la planta el president de Ford Europa, Stuart Rowley.

La fabricació d'aquests dos models híbrids suposa, sens dubte, una glopada d'aire fresc per als empleats de Ford Almussafes, perquè ajudarà a mantindre llocs de treball en un moment molt delicat per a la factoria després que la multinacional americana anunciara que traslladarà als Estats Units la producció de la nova generació dels motors Ecoboost 2.0 i 2.3 a partir de 2022.

Eixa retallada prevista en la producció posa en risc 900 llocs de treball en la planta de motors d'Almussafes. L'arribada dels híbrids S-Max i Galaxy contribuirà a pal·liar, almenys en part, eixa pèrdua dels motors Ecoboost i permetrà al complex valencià fabricar en els pròxims anys quatre models de vehicles híbrids, perquè ja està produint eixes versions de Kuga i Mondeo.

Segons El Economista, el pròxim mes de juny començaran els treballs per a adaptar les línies de muntatge als dos nous models i l'objectiu de la multinacional estatunidenca és que la futura planta d'assemblatge de bateries d'Almussafes, prevista per a setembre, subministre eixos components als quatre híbrids que es produiran a València: Kuga, Mondeo, S-Max i Galaxy.

Des d'UGT, sindicat majoritari en la planta valenciana, el seu portaveu Carlos Faubel aprofitarà la presència demà del president de Ford Europa per a “insistir” en la necessitat que es realitzen “estudis de viabilitat” per a aquesta fàbrica i s'analitze la possibilitat de construir en ella els actuals i futurs motors híbrids per al mercat europeu, molts dels quals s'importen actualment de fora d'Europa i s'assemblen en les plantes de vehicles europees.

En aquest context, el comité d'empresa de Ford Almussafes ja va reclamar el passat 14 de novembre a la direcció europea de l'automobilística que “considere” la planta valenciana per a construir els motors híbrids per al mercat europeu. Així mateix, va demandar que es realitzen “estudis concrets que oferisquen viabilitat” a la fàbrica i establir un pla d'alternatives i un seguiment d'aquest.

Així es va traslladar en una carta consensuada entre els quatre sindicats (UGT, CCOO, STM i CGT) amb representació en la planta valenciana, que el també president del comité d'empresa, Carlos Faubel, va entregar en el marc d'una reunió del comité d'empresa europeu, en Colònia (Alemanya).

Ara, el dirigent sindical d'UGT “insistirà” en aquestes reivindicacions perquè arriben a la direcció de la companyia als Estats Units. A més, durant la seua visita a Almussafes, el president en Ford Europa tindrà l'oportunitat de supervisar com va el llançament del nou Kuga, que, segons va assegurar Faubel, “està complint el full de ruta a la perfecció”.

D'aquesta manera, en finalitzar el trimestre, al març, s'espera haver aconseguit la producció prevista de 850 unitats al dia. Almussafes espera demà l'arribada de Stuart Rowley a la factoria, coincidint amb l'acceleració del nou Kuga, encara que la seua presència s'emmarca en el calendari normal de visites de Rowley, que periòdicament es desplaça a les diferents plantes del continent.

De fet, estava previst que el president de Ford Europa acudira a Almussafes amb anterioritat, però la visita es va ajornar fins a aquest dijous per problemes d'agenda. A la vesprada, Rowley acudirà al Palau de la Generalitat al costat del president de Ford España, Jesús Alonso, a un acte institucional amb el president, Ximo Puig.

La basa de reduir costos

Quan la direcció de Ford va anunciar a la fi de l'any passat el trasllat als Estats Units de la producció dels motors Ecoboost va al·legar que el seu objectiu era reduir costos perquè el 90% d’eixos propulsors fabricats a Almussafes s'exportaven a Amèrica del Nord. Ara, els treballadors de la planta valenciana utilitzen el mateix argument per a intentar aconseguir la producció dels motors híbrids per al mercat europeu, perquè gran part d'ells s'importen des de fora d'Europa.