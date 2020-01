Dulceida y y su novia sufren un accidente de moto durante sus vacaciones en Filipinas por culpa del barro

Dulceida y su novia Alba han visto cómo sus idílicas vacaciones en Filipinas se han sufrido un contratiempo.

La pareja ha sufrido un aparatoso accidente de moto, según han contado ellas mismas en Instagram, donde también han aprovechado para tranquilizar a sus seguidores asegurando que todo está bien y que solo ha sido un susto.

"Bueno, yo ya me he limpiado pero hemos tenido un accidente con la moto", contaba Dulceida en un story de la red social mientras mostraba su pierna y la de su chica llenas de barro. "Ha sido un susto, una tontería. Estamos bien", siguió.

Así, la youtuber contó que iban por un camino de arena que estaba lleno de barro y resbalaron.

Las secuelas del accidente de Dulceida y Alba en Filipinas. INSTAGRAM

Ya en el hotel, ambas contaron a sus seguidores las secuelas del accidente. “Esta es mi rodilla. Me acabo de poner agua oxigenada y pica”, explicó Dulceida Por su parte, Alba, también contaba su versión de lo que había pasado a sus seguidores: "Nos hemos despertado, hemos cogido unas motos y estaba siendo todo maravilloso. Ha sido un camino súper bonito, hemos visto mil cosas. De repente llegamos a una playa paradisíaca y me empiezo a encontrar un poco mal. Eso se me ha pasado enseguida después de pegarme la hostia en la moto. Ahora estoy estupendamente en el hotel", ironizó.