Gonzalo mejora su relación con Katerina mientras Susana se aleja de Antonio en 'La isla de las tentaciones'

Los concursantes de La isla de las tentaciones aprovechan sus primeros días en República Dominicana para conocer a sus pretendientes, lo que les permite resolver sus dudas sobre ellos, ya sea para bien o para mal. Así, Gonzalo disfruta de una buena relación con Katerina mientras Susana, su pareja, reflexiona sobre lo que le pueden aportar sus compañeros en Villa Montaña.

Los exconcursantes de Gran Hermano 14, que se embarcaron en esta experiencia tras seis años de relación, disfrutaron de sus primeras citas en la entrega de este martes, aunque estos no saborearon de la misma forma sus respectivos encuentros.

Tras conversar de nuevo con Katerina, Gonzalo aseguró que la modelo le aporta las cualidades que él busca en una mujer: "Hay que estar ciego para no ver que Katerina es una chica espectacularmente guapa y además muy madura", se sinceró en el confesionario. Por su parte, la concursante opinó que ambos se entienden "muy bien".

Susana, en cambio, valoró que su pretendiente le estaba "regalando los oídos todo el rato". Además, lo definió como una persona "lineal" y "don perfecto", por lo que decidió no tener una segunda cita con él. En este sentido, la aspirante le confesó a Lewis que el programa era una buena oportunidad para probar cosas nuevas y salir de la rutina: "Gonzalo va a flipar", le dijo a su nuevo fichaje.

Gonzalo reacciona a la cita de Susana

La presentadora del reality, Monica Naranjo, mostró a los concursantes algunas imágenes sobre las citas que tuvieron sus novias con los solteros: "La veo reír y la veo disfrutar. Ella es muy amable, como me demostraba a mí. Es poco sociable y muy selectiva. Con que ella ría y disfrute me siento tranquilo", opinó Gonzalo.

"Susana está enamorada de mí, no hay más. Cuando estoy al cien por cien de que mi pareja me ama no tengo dudas. El pobrecito no es muy agraciado, no hay más verlo a él y verme a mí", se atrevió finalmente a valorar.