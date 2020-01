Esty Quesada acude a 'El hormiguero' con una camiseta homenajeando a Motos: "Espero que no me pegues"

El hormiguero recibió este martes una visita muy especial, la de la youtuber Esty Quesada, más conocida como 'Soy una pringada', y de Nuria Roca, colaboradora habitual del programa de Antena 3.

Ambas presentaron su nuevo trabajo, serie factual llamada Road Trip. En ella se narra el trayecto que las dos hicieron juntas por Estados Unidos y que se estrenará en el canal TNT el próximo domingo 26 de enero: "Recorrimos 2.000 kilómetros en coche de Florida a Nueva York", comentó Roca.

Uno de los momentos más curiosos de la entrevista se vivió cuando Pablo Motos le comentó a su invitada que "en este momento te veo feliz". Y Quesada le dijo: "He traído una cosa, lo mismo he echan, pero bueno...".

"¡Qué nervios! ¡qué expectación!", exclamó la youtuber, que añadió dirigiéndose al presentador: "Me gustan mucho los memes y he traído una cosa especial para ti. Espero que no pegues un puñetazo".

Mientras la joven se desabrochaba la camisa, Motos le dijo que "te has hecho una camiseta..." y los espectadores pudieron ver que llevaba una foto del presentador haciendo yoga que había subido en sus redes sociales: "Es buenísima, se van a vender como churros Pablo", señalaron las hormigas, mientras que Roca añadió: "Es una maravilla".

Camiseta de Pablo Motos haciendo yoga 🤣 #RocaQuesadaEHpic.twitter.com/xMtyebcltH — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 14, 2020

"Puse esa foto por la expresión de mis ojos", afirmó el presentador. "Es un meme muy bueno", le contestó Quesada, y Motos explicó que "todo lo de alrededor es sudor. Es una postura de yoga que se hace con calor".

Entonces la invitada comentó que esperaba que fuera de yoga, a lo que Motos le respondió que "no te creas que yo me pongo así los domingos", para concluir con el tema de la camiseta.