Rafa Mora asegura que tiene las pruebas de un "pacto" entre Adara y Hugo Sierra con un equipo de profesionales detrás

Rafa Mora ha desvelado este martes en Sálvame que la ganadora de Gran Hermano VIP 7, Adara Molinero, y su expareja Hugo Sierra habrían pactado una estrategia para que la azafata se hiciese con el maletín: "Tengo pruebas por escrito", ha confesado.

"La verdadera historia es que todo esto estaba pactado entre Hugo y Adara. Hay un momento en el que ella, quizás, juega más de lo normal y le acaba gustando el italiano y, aunque ellos dos lo tenían hablado, Hugo no lo llega a entender", ha revelado el colaborador en el espacio de Mediaset.

El valenciano ha asegurado que tiene las pruebas del supuesto montaje, que, además, implicaría a la madre de la concursante, Helena, quien siempre defendió a su hija desde los platós: "Lo más fuerte es que lo tengo por escrito que organizaron un equipo de psicólogo, abogado, community manager... para dirigir todas las intervenciones de la madre para ganar adeptos", ha contado.

Según Mora, la pareja de Helena le habría enviado los supuestos mensajes, que podrían sacar a la luz con el consentimiento de la fuente: "El que estaba mudito en casa no se va a callar: todo esto estaba orquestado entre la mamá, la hija, Hugo y vamos... y Dios. Se han reído de todos y les ha salido muy bien, porque se han llevado el maletín, que es lo que quería la madre", ha apuntado.

Tras las palabras del tertuliano, Helena ha intervenido en el programa exigiéndole que no oculte las pruebas: "El que quiere engañar eres tú porque cuando se habla se enseñan pruebas, no puedes decir una cosa tan grave y quedarte tan ancho", le ha recriminado en el programa. No obstante, Kiko Matamoros ha asegurado que ha podido leer las pruebas, que guardan "un bombazo".