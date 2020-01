Los testigos y confinados tras la explosión en Tarragona: "Ni han sonado las sirenas ni nos han informado "

La fuerte explosión que se ha registrado en la planta petroquímica de La Calonja, en Tarragona, que hasta el momento ha causado un muerto y seis heridos, ha obligado a miles de ciudadanos a confinarse preventivamente.

Desde el Complex Educatiu de Tarragona, una residencia de estudiantes situada a unos 700 metros del lugar donde se ha producido el accidente, la deflagración se ha sentido con fuerza.

"Lo primero que hemos notado al estar tan cerca de la explosión es que se ha oído un temblor del suelo muy fuerte y luego ya hemos visto mucha luz, como si se hubiera hecho de día de repente”, explica Santi, un estudiante que permanece confinado junto a varios compañeros en el comedor del centro.

“Al principio no sabíamos lo que estaba pasando y había un poco de confusión", cuenta Santi, "luego ya nos han informado, hemos visto que era un problema más grave y desde el primer momento nos han dicho que mantengamos la calma", prosigue. "Por temas de protocolo no nos dejan salir", añade, aunque, dice, “nos han dicho que seguramente en unas horas ya podríamos volver a salir".

"Se olía un poco de olor como si fuera gas de mechero, pero es un olor que ya es bastante habitual de la zona”, ha concluido el estudiante.

José Miguel González, bombero voluntario que vive en La Canonja, donde ha tenido lugar el incidente, narra así su experiencia: "Estaba con mi familia en casa, y hemos sentido una vibración muy fuerte, que ha retumbado todos los cristales, y una llamarada naranja. Después hemos visto la columna de humo y llamas"

Asegura que lo primero que ha hecho ha sido "alertar a través de redes sociales" y posteriormente se dirigió a un retén.

Explica que no han sonado las alarmas "externas" ("sí podíamos oír las internas de la fábrica"), puntualiza, "porque no se ha formado una nube tóxica", y aclara que sí que han recibido los avisos de cómo actuar.

Por su parte, Loli Gutierrez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Bonavista, describe a 20minutos una impactante imagen: "Se podía ver una gran llamarada naranja, y sentimos con fuerza la explosión".

"Por el barrio estaba la gente corriendo, había niños corriendo, es algo que te encoge el corazón", describe Loli, que explica que salió a recorrer el barrio alertando a los vecinos para que entrasen en sus casas.

Loli, además, ha querido destacar que no hayan sonado las sirenas, de las que se hacen pruebas cada lunes: "Ni han sonado las sirenas ni han pasado coches o personas informando de lo ocurrido. Ha pasado casi una hora hasta que han avisado públicamente de que estaba todo controlado", dice, aunque afirma también que ha podido ponerse en contacto con personas del ayuntamiento que le han informado rápidamente de la situación y ha podido alertar a los vecinos desde las redes de la asociación.

Los efectos de la explosión, no obstante, han podido sentirse a distancias mucho mayores, como atestigua Daniel, que viajaba en un vagón de la línea R16 de Rodalíes desde Barcelona en dirección sur y el tren se ha detenido en la estación de Tarragona, situada a unos 7 kilómetros del lugar de la explosión.

“Hemos estado parados unos minutos y al cabo de nada ha venido el maquinista para avisar del incidente”, cuenta. “Dentro del tren miedo cero. No ha sido nada grave”, añade. En torno a las 20.30 horas, los ocupantes del vagón en el que viajaba han podido salir con normalidad.

Francesc, un vecino del barrio de Torreforta que vive "a unos ocho kilómetros del polígono industrial sur, donde ha ocurrido el accidente" relata lo ocurrido de manera parecida: "Estaba en mi habitación escuchando música, cuando de repente la noto temblar. Literalmente todo se movió de un lado a otro".

"Al momento, parte de mi familia empezó a llamar al 112, mientras yo empecé a preguntar por redes sociales si era cosa de nuestro edificio o más allá". Poco después, explica, se enteró por los medios de las alertas pidiendo a los vecinos que se confinen en sus casas.

Según Francesc, en la zona de Torreforta en la que se encontraba "no hemos olido nada a niveles nauseabundos, pero sí hemos notado la vibración y el ruido. Personalmente, me he asustado mucho", concluye.