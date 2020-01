Problema de alergias en restaurantes: "En más de la mitad de los platos hay que cambiar algún ingrediente"

Se han convertido en una de las mayores pesadillas de los los cocineros, así que pocos lugares mejor que Madrid Fusión para abordar el tema de las alergias y las intolerancias alimentarias. En este caso, claro, desde el punto de vista del restaurante y del servicio de sala.

¿Cómo lidia un restaurante como El Celler de Can Roca con este tema, teniendo en cuenta que su menú degustación tiene hasta 400 ingredientes? Josep Roca, acompañado de parte del equipo de sala del restaurante, se ha encargado de explicarlo, aportando algunos datos que confirman la importancia del tema.

Casi un 6% de las reservas advierten previamente de algún tipo de intolerancia, han explicado. Pero eso es solo una pequeña parte del asunto, claro.

Dejando a un lado quienes no lo mencionan hasta el último momento -algo que sí puede poner realmente en apuros al equipo de cocina en un lugar como este-, a las alergias hay que sumar las diferentes dietas (veganos, vegetarianos…), las cuestiones religiosas, si alguna de las clientes está embarazada y, por supuesto, que haya algún ingrediente que sencillamente no guste.

“No solo hay que dar de comer, hay que cuidar y respetar al cliente”

El resultado de esta compleja ecuación es que más de la mitad de los pedidos a cocina llegan con algún tipo de modificación respecto a la receta o emplatado original del menú degustación, han señalado desde El Celler.

“No solo hay que dar de comer, hay que cuidar y respetar al cliente”, ha recordado Josep Roca mientras mostraban las variaciones que ya tienen ideadas para algunos de sus platos en función de estas cuestiones.

Con el tono conciliador que siempre caracteriza a los Roca, no se ha querido entrar en el debate de si se trata o no de una moda, ni abordar cuestiones médicas -¿son las alergias una reacción del cuerpo ante una alimentación que hace no muchos años no existía?, se preguntaba- apuntando que, moda o no, lo cierto es que las opciones para quienes no pueden comer gluten o lácteos se han multiplicado en los últimos años.

Una gran noticia para ellos, un auténtico reto para los restaurantes.