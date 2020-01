Mila Ximénez regresa a 'Sálvame' y se reafirma en su opinión sobre la venganza de Belén Esteban

Sálvame ha recibido este martes a su habitual colaboradora, Mila Ximénez, que ha regresado al programa tras su paso por Gran Hermano VIP, donde vivió una etapa repleta de altibajos e inseguridades. De nuevo en el plató, la tertuliana ha comentado su experiencia en el reality y ha opinado sobre las duras declaraciones que hizo posteriormente sobre la postura de Belén Esteban.

La sevillana ha explicado que se siente orgullosa de la entrevista que concedió a la revista Lecturas tras su salida de Guadalix de la Sierra: "Hice la entrevista absolutamente virgen. Me alegro muchísimo por todo lo que contesté. Si la hubiese hecho después habría sido diferente y me habría arrepentido", ha dicho.

Así, ha asegurado que entiende el enfado de Belén Esteban tras la afirmación de Ximénez de que su compañera, quien no la apoyó durante el concurso, se había "vengado" de ella, aunque se ha reafirmado en sus palabras: "El titular lo sigo defendiendo. Es lo que sigo pensando en este momento", ha subrayado.

"Vosotros mismos me estáis diciendo que se justifica la actitud de Belén porque yo también he pedido la expulsión de compañeros", se ha defendido antes de añadir que "a Belén Gran Hermano le provoca espasmos emocionales", lo que explicaría su actitud al hablar de la estancia de la colaboradora en la casa.

Su opinión sobre Belén Ro y el paso por 'Gran Hermano'

Por otro lado, Ximénez ha asegurado que Belén Rodríguez no ha influido en su enfrentamiento con Belén Esteban, con quien aclaró finalmente sus diferencias el pasado fin de semana en Sálvame Deluxe. La de Paracuellos critica que Belén Ro "intoxicó" su relación, pero la sevillana lo niega: "No me ha metido mierda contra Belén Esteban, punto y pelota", ha sentenciado.

La colaboradora, que ha apuntado que no tiene ganas "ni de sangre ni de bronca" con sus compañeros, ha recordado su sufrimiento en el concurso: "Entré con miedos, complejos, dudas y limitaciones", ha contado.

No obstante, también ha hablado sobre las reacciones que se produjeron en los platós de Mediaset durante su participación en Gran Hermano VIP: "Yo fui muy crítica con Belén Esteban, con Chelo García Cortés… ¿Por qué voy a pedir que no sean críticos conmigo?", ha reflexionado.