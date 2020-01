Calonge dice que "incapacidad" del anterior Gobierno hizo que se suspendiera el convenio para recuperar monte Cantabria

Por este motivo, ha señalado, a través de un comunicado, que el Consistorio negociará con el Gobierno de La Rioja para, en cumplimiento escrupuloso de los nuevos criterios de racionalización de las subvenciones regionales, poder incluir tanto la fase I como la II de los trabajos de recuperación del recinto Amurallado de Monte Cantabria, declarado Bien de Interés Cultural en el año 2012.

El concejal de Patrimonio y Centro Histórico, Adrián Calonge, ha señalado que el convenio "no se justificó de forma correcta en el año 2018 y por ese motivo quedó en suspenso para el primer trimestre de 2019, lo que ha provocado que no se haya recibido la parte proporcional del Gobierno de La Rioja para la primera fase de la consolidación y recuperación de este recinto de Monte Cantabria".

En este sentido, el edil de Patrimonio no entiende que se hable de "mala gestión" del Gobierno local por no cerrar un nuevo convenio con el Gobierno, "cuando ha sido precisamente la incapacidad en la gestión de la anterior Corporación la que no ha podido incluir fondos regionales en esta primera fase, un total de 95.000 euros".

A esto se añade, según Calonge, que la solicitud de los fondos del 1,5 Cultural, "en el año 2017 no se presentó de manera adecuada, lo que derivó en una petición de más información por parte del Ministerio". Posteriormente, la anualidad correspondiente a 2018 se fue retrasando por la situación política y finalmente, hace apenas unos meses, se resolvió que el proyecto no era elegido.

"Otra muestra de la escasa capacidad de gestión del anterior equipo está, por ejemplo, en el proyecto del puente Mantible, donde pese a que a principios de 2019 anunció la firma de un convenio con el Gobierno de La Rioja, éste no se llegó a firmar", concluyó.

El concejal aclara que "el Ayuntamiento no sólo seguirá solicitando, para éste y para otros proyectos, la subvención regional o el 1,5 Cultural, sino que también buscará otras opciones de financiación, como pueden ser los planes nacionales o los fondos europeos".

Finalmente, Adrián Calonge se ha referido a los plazos de las fases de trabajo para explicar que los criterios son "meramente técnicos y se realizan por cuestiones de seguridad". Hasta la fecha se ha intervenido en el recinto de entrada (zona norte) y, tal y como reflejaba el proyecto, se iba a intervenir en la parte este del yacimiento. Sin embargo, "dada la situación de abandono del mismo, se hace prácticamente imprescindible intervenir en la parte oeste por razones de seguridad, ya que la existencia de excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el siglo pasado pueden quedar al descubierto y suponer un peligro para los visitantes", concluye el concejal de Patrimonio y Centro Histórico.