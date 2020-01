La abuela de Alexis Eddy, la estrella de MTV recientemente fallecida, revela que murió a causa de una "sobredosis"

Alexis Eddy, estrella del reality show de citas Are You The One?, falleció el pasado jueves a causa de un paro cardíaco a la corta edad de 23 años. Pero, tal y como especificó su abuela paterna a Radar Online, sufrió una sobredosis.

La estrella del programa de MTV fue sincera sobre su lucha contra las drogas durante su concurso, pero parece que volvió a tomar estas sustancias que le provocaron la muerte. "Fue una sobredosis. Cayó de nuevo", declaró Carol Efaw, de 68 años, entre lágrimas. "Al menos ya no sufrirá nunca más".

"Mi hijo y mi nuera están devastados", dijo la abuela. "Alexis era un alma perdida". "Estos programas arruinan a los niños", añadió la mujer, asegurando que el reality agravó su adicción.

En los últimos meses, Alexis Eddy publicó varias imágenes en su cuenta de Instagram en la que mostraba su proceso de recuperación. "Aquí está la primera foto de mi padre y yo, ambos sobrios y sanos", escribió en una de sus fotos de septiembre del año pasado.