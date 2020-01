Vox es desvincula dels crits en la cavalcada de les Magues de Gener: "No tenen res a veure amb nosaltres"

Així ho ha explicat el també diputat autonòmic en ser preguntat per l'ocorregut al final de la desfilada, quan un grup de persones procedents de la manifestació convocada a nivell nacional per España Existe contra el nou govern es va congregar en la Plaça de l'Ajuntament de València per a rebre a les magues entre xiulades, esbroncs i crits de "traïdors" i "catalanistes", sense incidents.

Llanos ha explicat que Vox es va adherir a la concentració convocada per eixa plataforma, que davant la coincidència amb la cavalcada ja prevista es va desplaçar a la Plaça de Manises, i allí van estar, no en la cavalcada.

"Qualsevol manifestació violenta o agressiva, siga exercida per uns o uns altres, serà rebutjada per Vox", ha dit, remarcant que s'ha dit que es va desplegar algunes tovalles verdes, però aquestes "es poden comprar a l'engròs". "Des de Vox no ens contramanifestem mai", ha reiterat.