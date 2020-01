Violeta Julbe, la doble de Aitana cuyo parecido no es solo físico: también es de Barcelona y canta

A menudo aparecen en las redes sociales dobles de famosas. Algunos ejemplos de ello son Selena Gómez o Ariana Grande, quienes descubrieron que había otras usuarias escandalosamente parecidas a ellas, algo que suele viralizarse por los usuarios, que lo comparten en las redes.

Ahora es el turno de Aitana, la artífice de Nada sale mal. En la misma ciudad de origen de la cantante, Barcelona, reside Violeta Julbe. Con un año más que Ocaña, esta chica estudiante de periodismo parece, en fotos, la misma extriunfita.

Pero la similitud no se queda en el físico. Julbe también es aficionada a la música, toca el piano desde los seis años y cuenta, en su Instagram, con un 'destacados' donde interpreta algunas canciones, como Don't dream is over de Crowded House o Rosa de La oreja de Van Gogh.

En redes sociales, varias personas han señalado el parecido entre ambas, poniendo fotos de ambas y comentando que parecen "separadas al nacer". Sin embargo, esta no es la primera vez que sacan parecido a alguien con Aitana, ya lo hicieron el año pasado con la actriz madrileña Lucía Ramos.