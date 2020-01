Fiscalia recorre l'arxiu de la causa a Vox per imputar falsament a magrebins un abús sexual atribuït a espanyols

El ministeri públic sosté que es tracta d'una 'fake new' amb la qual Vox va atribuir "de manera deliberada i tortuosa" una altra nacionalitat als detinguts; entén que la resolució judicial es dicta "sense fonaments" i reclama la revocació, que es declare causa complexa i s'amplie la instrucció.

Així es desprèn del recurs, al qual ha tingut accés Europa Press, firmat per la coordinadora de la secció Susana Gisbert, contra la interlocutòria de sobreseïment dictada pel Jutjat d'Instrucció número 2 de Sueca.

Fiscalia va obrir diligències a principis de juliol contra Vox després d'un tuit de la formació dirigida per Santiago Abascal que atribuïa a "magrebins" un abús sexual pel qual havien sigut detinguts cinc homes de nacionalitat espanyola.

En concret, el tuit, publicat en el compte anomenat 'Vox Noticias', deia: "El País, se vos ha oblidat un detall, són cinc magrebins. Imprescindible puntualitzar l'origen estranger de la majoria dels violadors perquè els espanyols prenguen consciència del tipus de delinqüents als quals esteu obrint les portes i subsidiant amb els diners de tots".

El jutjat que es va fer càrrec del procediment va decidir recentment arxivar-ho amb una "única" diligència acordada, segons la fiscal, i era relativa a la competència territorial de l'òrgan judicial per a conéixer els fets.

"Crida l'atenció, en primer terme, que la interlocutòria ni tan sols cita el precepte a tenor del qual decreta el sobreseïment, limitant-se a un lacònic 'procedeix el sobreseïment lliure', sense al·ludir a l'article que regula el mateix ni en qual dels seus tres subapartats ens trobem", al·lega la fiscal, amb el que entén que hi ha falta de motivació i indefensió.

La fiscal entén que en aquest cas es compleixen els elements objectius i subjectius del delicte d'odi. Respecte a aquests últims, argumenta que és "evident" que es cobreix "totalment" el requisit subjectiu per a la comissió del delicte, ja que la menció de 'magrebins' i a persones 'd'origen estranger' podria incardinar-se no en una, sinó en diverses de les motivacions que venen recollides en la llei, com són 'la pertinença a una ètnia, raça o nació' o el seu 'origen nacional'.

"No existeix per tant dubte que ens trobem davant persones que són discriminades per una de les causes relacionades en el text legal i que el requisit subjectiu es compleix per complet", exposa.

Quant al vessant objectiu, el ministeri públic indica que ens trobem davant allò que popularment es coneix com a 'fake news', és a dir, una notícia falsa o la manipulació d'una verdadera que es mostra com a real per a aconseguir la finalitat pretesa. Assenyala que l'abús es va atribuir "de manera deliberada i tortuosa" a homes d'origen estranger i va haver-hi dol.

Sobre aquest últim argument, afirma que "bastava amb una ullada a la premsa per a saber que els autors eren espanyols". Per tant, "resulta evident que l'autor o autors de la publicació coneixien la falsedat i la van difondre sabent açò", agrega.

També entén que la publicació i difusió d'eixa conducta entra en qualsevol dels verbs típics de promoure, fomentar o incitar a l'odi o hostilitat. "No hi ha més que llegir el text íntegre del tuit publicat, que enllaça a la notícia la seua pròpia conclusió encaminada d'una manera directa a incitar a l'odi". "No pot ser més òbvia la invitació als espanyols per a qüestionar, discriminar o incitar a l'odi".

FALTA DE MOTIVACIÓ

La fiscal entén que el jutge, amb el sobreseïment dictat, incorre en una "absoluta falta de motivació" i "indefensió". Recorda que el propi instructor ha prescindit de la pràctica de diligència alguna que no siga sol·licitar al ministeri fiscal l'informe de competència del cas.

"Si es considera que el fet no constitueix delicte, hauria no solament de dir-se així, sinó explicar les raons per les quals s'arriba a tal conclusió, tenint en compte que no fer-ho constitueix una clara indefensió" segons la legislació, agrega.

Per tot, la fiscal interessa la revocació de la resolució recorreguda i que s'acorde la continuació de la tramitació de les diligències per a determinar l'autor o autors així com la vinculació de la compta amb el partit polític amb el qual s'identifica.