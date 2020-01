El V Rincofest recibe más de cien cortos de terror o fantasía entre los que figura uno nominado a los Goya

Según el Ayuntamiento de La Rinconada, más de cien producciones de Europa e Iberoamérica han concurrido al concurso convocado para la quinta edición del festival, de las que 22 han sido seleccionadas para la sección oficial del certamen, todo un "récord" de participación respecto a las anteriores ediciones del evento.

Como cuentan los responsables del festival, José Antonio Ruiz Minero y Rosa Cabello, "hemos dado un importante salto cuantitativo y cualitativo en los cortometrajes que se han presentado", contando incluso con un corto "nominado en su categoría en los premios Goya", en concreto 'El árbol de las almas perdidas', dirigido por Laura Zamora.

Además, también estarán en la sección oficial 'Capitán Kinesis', 'La Noche', 'Nom', 'Cinco Reyes', 'El Fotoviaje de Carla', 'Amandine', 'Paralejos', 'El Bosque del Silencio', 'Limbo', 'Claudia', 'Te Quiero, Papá', 'A Little Taste', 'El Cuento', 'La Noria', 'Yesterday Will Be Tomorrow', 'Abuelita', 'Lucy', 'Karma', 'La Tercera Parte', 'Casa' y 'Una Noche Cualquiera'.

El jurado, de otro lado, estará compuesto por Maria José Martínez, maquilladora profesional especializada en caracterización m Maquillaje FX desde 2013 con amplia experiencia en cine, videoclips y publicidad; Cristina Cerezo Calzada, auxiliar de cámara, ayudante de cámara, periodista y directora de fotografía; Marina Duarte, diseñadora gráfica publicitaria y grado de Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla, creando en 2013 su propia productora audiovisual, Make it Blue; Miguel Olid, doctor cum laude en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla, en la especialidad de Historia del Cine; Juanma Postigo, postgraduado en Dirección Cinematográfica y Dirección de Fotografía por la universidad San Jorge de Zaragoza en 2010; y Antonio Velázquez, director de fotografía y operador de cámara de la productora sevillana Diffferent Entertainment.

Los premios reconocerán a los tres mejores cortometrajes, así como el mejor guión, actor, actriz, fotografía y efectos especiales. Además, se reconocerá con un premio honorífico a Javier Coronilla, técnico de robótica que ha trabajado en películas como 'Mary Poppins', 'Un monstruo viene a verme', 'Star Wars' o la serie de Netflix, 'Cristal Oscuro'.

La concejal de Cultura de La Rinconada, Raquel Vega, ha destacado el "trabajo y esfuerzo" de los organizadores del festival y su pasión por el mundo cinematográfico. "La repercusión entre profesionales y aficionados al séptimo arte se ha hecho notar y cada vez está más presente en el circuito nacional de festivales", ha enfatizado.