Un total de 14 personas fueron identificadas por los gritos y abucheos a la Cabalgata de les Magues de Gener

Según fuentes cercanas a la investigación, un total de 14 de estas personas fueron identificadas y se levantaron cuatro actas por posibles infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana.

Grupos de personas procedentes de la concentración convocada por la plataforma Expaña Existe acudieron hasta la Plaza del Ayuntamiento durante el desarrollo de la cabalgata. Allí, mostraron banderas de España y han gritado expresiones como "España unida jamás será vencida", "viva el Rey", "fuera", "traidores" y "catalanistas".

Estos hechos han generado diversas reacciones entre los partidos políticos valencianos: el portavoz de Compromís en Les Corts, Fran Ferri, criticó este lunes que "algunos energúmenos siempre van a por los más débiles: los niños" y Esquerra Unida denunciará los hechos ante la Fiscalía por un posible delito de odio.

Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, Fernando Giner, criticó el domingo que la cabalgata "no es una tradición" sino "un invento" del alcalde de la ciudad, Joan Ribó, que además "no está calando en la sociedad civil valenciana". Mientras, el presidente provincial de Vox en Valencia, José María Llanos, ha desvinculado a su formación de los hechos: "Quienes se contramanifestaron en la Plaza del Ayuntamiento no tienen nada que ver con nosotros".