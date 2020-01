Detingut a València un jove acusat d'abusar d'una menor de 15 anys a la qual demanava fotos i vídeos sexuals

Va ser la mare de la víctima la que el passat 27 de desembre es va personar en dependències de la Guàrdia Civil de Novelda per a denunciar que des de feia quatre mesos la seua filla estava sent víctima d'un possible delicte d'abusos sexuals.

Va comentar que un jove, major d'edat, del que la seua filla desconeixia qualsevol dada identificativa, li havia obligat en reiterades ocasions a enviar-li fotografies i vídeos de contingut sexual, així com a realitzar video-cridades de la mateixa índole.

Els agents van practicar diverses gestions per a tractar d'aclarir aquest delicte i esbrinar la identitat completa de l'autor, a través de sol·licituds d'informació enviades a diverses companyies telefòniques. Igualment, el telèfon mòbil de la víctima es va analitzar de forma detallada per a recuperar gran part dels arxius de contingut sexual, imprescindibles per a acreditar els fets imputats.

Finalment, el matí del dia 10 de gener, agents de l'Equip d'Investigació de la Guàrdia Civil de Novelda es van desplaçar fins a la localitat de València, on residia el presumpte autor dels abusos, per a detindre-li.

No obstant açò, l'arrest no va resultar fàcil per als agents. En la mateixa vivenda es van trobar amb un familiar directe del denunciat que es va interposar violentament entre els agents i el detingut perquè no se'l portaren.

DOS DETINGUTS

L'actuació de la Guàrdia Civil va acabar amb la detenció de dues persones: una, la del presumpte autor del delicte d'abús sexual, i una altra, la del familiar directe, per un suposat delicte de desobediència greu a agents de l'autoritat.

El terminal mòbil de l'investigat també va ser intervingut per ser peça fonamental en el desenvolupament d'investigacions successives, en el cas que hi haguera més víctimes que no hagen denunciat.

Després de la posada a disposició judicial del Jutjat d'Instrucció número 9 dels de València, l'home detingut com a presumpte autor d'un delicte d'abús sexual a menor va quedar en llibertat a espera de juí. Pel que fa al familiar, va ser posat en llibertat pels agents després de la presa de declaració en presència del seu advocat.