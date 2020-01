Ferri (Bloc) i Mas (Iniciativa), oberts a la possibilitat de convertir Compromís en una federació de partits

Segons ha explicat Ferri, aquest és un debat "que havia d'arribar" perquè Compromís seguisca aquest model o qualsevol que estiga reconegut per la via administrativa, tal com porta recordant-los el Tribunal de Comptes en els seus informes.

La fórmula de coalició estable, ha remarcat, no està reconeguda i cal avançar. "Federacions hi ha de molts tipus, hi ha tants com vulguem imaginar, és una cosa positiva", ha dit, i cal veure què tipus de federació i com s'articula.

Per la seua banda, Mas ha assenyalat que des del seu partit estan sempre "oberts" a estudiar qualsevol ferramenta que servisca "per a avançar i garantir la pluralitat política dins de la coalició".

"Hi ha qüestions com la del Tribunal de Comptes que estan pendents de resoldre, estem oberts a eixa iniciativa completament", ha resolt.