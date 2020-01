El ciclo DanZ concluye esta semana en Pamplona con los espectáculos de Canan Yücel Pekiçten y Carmen Larraz

Este miércoles será de nuevo el alumnado del centro de enseñanzas profesionales de danza La Faktoría quien mostrará en qué están trabajando y qué están creando dentro de su formación académica. El jueves será el turno de la bailarina y coreógrafa turca Canan Yücel Pekiçten, que presentará su montaje 'All about my heart', y ya el sábado, como colofón, Dínamo Danza y Carmen Larraz mostrarán su 'Electrical body'.

Los tres espectáculos comienzan a las 20 horas, con entradas al precio de 3 euros en el propio Civivox Iturrama, en