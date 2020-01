La Comunidad defiende el derecho de los regantes del Campo de Cartagena a seguir recibiendo agua de trasvase

Los consistorios que han respaldado este manifiesto, que ha sido impulsado por el consejero y se remitirá al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, son los de Cartagena, San Javier, San Pedro del Pinatar, Torre Pacheco, Fuente Álamo, Murcia y Pilar de la Horadada, según ha informado la Comunidad Autónoma en un comunicado.

"No podemos comprender cómo el Gobierno de España está valorando la posibilidad de dejar sin agua al Campo de Cartagena, a los 40.000 regantes que trabajan en esa zona y que permiten crecer económica y socialmente al Levante español", ha manifestado Luengo, tras defender "el derecho de los regantes del Campo de Cartagena a seguir recibiendo agua del trasvase Tajo-Segura".

El documento hace referencia a que "deben ser criterios técnicos, y en base a la ley, los que marquen el volumen de agua trasvasable cada mes".

"Para el gobierno de Sánchez el agua es solo política y, por eso, han decidido aplazar la comisión de explotación del Tajo Segura, que debía aprobar el lunes un trasvase de 20 hectómetros cúbicos para el Levante", ha indicado.

Luengo ha señalado que espera "que, esta vez sí, vuelvan al camino de la legalidad y cumplan con las reglas establecidas para el envío de agua", y ha insistido en que el Campo de Cartagena "es una zona referente internacional por la eficiencia de sus cultivos, la agricultura de precisión, que mide exactamente los aportes que cada planta necesita en función del momento en que se encuentran".

"Durante el encuentro ha quedado clara la unión de todos en un frente común que nos permita defender los intereses de la Región de Murcia", ha explicado el consejero.

Asimismo, Luengo ha lamentado que "no deja de sorprender que, mientras el Gobierno de Sánchez y su nueva vicepresidenta Teresa Ribera no han tenido tiempo para recibirnos y explicarnos por qué decidieron no trasvasar agua en noviembre y diciembre, en contra de los criterios técnicos, las decisiones sobre el futuro de una infraestructura tan importante se tomen en la sede de un partido político".

Según el titular de Agricultura, "el Gobierno regional siempre tiene la mano tendida para trabajar por los murcianos, sea donde sea".