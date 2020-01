Sánchez se reunirá con Torra pese a su inhabilitación: "A día de hoy, es el presidente de la Generalitat"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoce a Quim Torra como presidente de la Generalitat a pesar de haber sido inhabilitado por el Tribunal Supremo como diputado y espera reunirse con él “cuanto antes”, antes de que la Mesa de diálogo entre gobierno sobre Cataluña eche a andar.

“A día de hoy, el presidente de la Generalitat es Torra”, ha afirmado Sánchez en una rueda de presa al término del primer Consejo de Ministros del nuevo Gobierno. Allí, el presidente ha mantenido su intención de reiniciar el diálogo político sobre Cataluña, que se centrará en la Mesa entre el Gobierno y el Govern que se comprometió con ERC a reunir por primera vez 15 días después de la formación de Gobierno.

Una vez que esto ha ocurrido, sin embargo, Sánchez no ha podido precisar todavía este martes cuándo tendrá lugar la primera reunión de la Mesa, más aún cuando antes Torra le ha pedido una “reunión personal” previa que se celebrará, a pesar de su inhabilitación para ser diputado por su condena por haberse negado a retirar los lazos amarillos durante la campaña electoral del 28-A. “Le he dicho que no hay ningún problema por mi parte”, ha indicado Sánchez.

La Mesa de diálogo, sin fecha

De momento, la reunión entre el presidente y Torra sigue sin tener lugar de celebración, Madrid o Barcelona. Después, llegará la Mesa de diálogo político, que echará a andar en una fecha que Sánchez no ha especificado este martes, a pesar de que en el acuerdo entre el PSOE y ERC está tasada -15 días después de la formación de Gobierno-.

El presidente ha intentado quitar hierro al hecho de que aún no haya una fecha, algo que ha explicado en la puesta en funcionamiento del Gobierno, que este martes ha celebrado su primera reunión. “Se está siguiendo este compromiso, cuanto antes”, ha dicho Sánchez, que ha aludido a una “cuestión de intendencia”, de que “los ministros se hagan con sus departamentos” para explicar que aún no haya una fecha.

Lo que sí ha indicado tener más claro es que el Gobierno no aceptará ninguna medida que salga de la “legalidad”, tal y como sería la petición que el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ya adelantó que llevarán a la Mesa, donde pedirán al Gobierno que se retire de las causas contra el procés. “El Gobierno siempre va al cumplimiento de la legalidad”, ha respondido Sánchez ante esta petición.