El Ayuntamiento registra 128 quejas de los usuarios de las instalaciones deportivas municipales

En este sentido, la edil del PP sostiene que la decisión de que todas las actividades se desarrollen en dos días es porque dentro del estudio contable que se hace desde el servicio, junto al área de Economía, pudieron constatar que el absentismo de los viernes "era importante". Méndez ha hecho estas declaraciones tras responder a las preguntas planteadas por el Grupo Municipal Somos Oviedo en la Comisión de Políticas Sociales, Deporte y Juventud.

Méndez ha dicho que le "sorprende" que en algunos casos, como ocurre en el polideportivo de Pumarín, "haya más número de quejas que número de usuarios que estaban recibiendo el servicio durante octubre, noviembre y diciembre".

En lo que al precio de las actividades se refiere, ha reiterado que "no es superior al que se venía abonando". "Hay una diferencia y es que el precio que se venía abonando era de ua tarifa aprobado en 2013 y el nuevo contrato, la nueva prestación y el nuevo precio público arroja un resultado que no es superior porque hay que tener en cuenta que no se abona la matrícula y que las actividades para mayores de 65 años son gratuitas", ha aseverado.

Méndez ha recordado que el servicio ha cambiado debido a que en el año 2018 se inició la tramitación de un expediente en el que se valoraba que la gestión de las actividades deportivas en las instalaciones municipales se podría realizar desde el Consistorio. Esto implica que la programación la realizan los técnicos del Ayuntamiento, y pasan su decisión a la concesionaria, a partir de ahí "se van variando las actividades en función de la demanda que vean en cada momento", ha repetido.