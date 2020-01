El dueño del bar donde se quedó un hombre encerrado en el baño: "No le he vuelto a ver, no ha querido salir de casa"

Un hombre que salió el sábado a tomar algo por la localidad leonesa de La Virgen del Camino, terminó quedándose dormido en el baño de un bar por haber bebido demasiado, encontrándose, al despertar, con el establecimiento cerrado.

El hombre llamado David, antes de pedir ayuda, grabó un vídeo -que ya se ha vuelto viral- mostrando el interior del bar y contando lo que le había ocurrido. "Me he quedado encerrado cagando en el bar y aquí no hay nadie", explicaba, asegurando que ni siquiera tenía conocimiento del lugar en el que estaba ni de la hora que podía ser. "Son las cinco de la mañana, o las seis, o las siete, o las ocho, y aquí estoy en el interior de un puto bar, cerrao y tirao", comentaba el hombre, todavía bajo los efectos del alcohol.

En la grabación, David confiesa sentirse desubicado y no saber realmente cómo ha llegado hasta ahí, deseando que saltaran las alarmas del local "y que venga la poli y me lleve para casa". Posteriormente, llamó a la Guardia Civil con quien mantuvo una conversación que también se ha filtrado por las declaraciones del hombre en las que afirmaba estar tomándose una cerveza.

David contó por teléfono a la Guardia Civil que se había quedado dormido en el bar sobre las 12 de la noche, quedándose encerrado en el interior. Lejos de entrar en pánico o agobiarse, el hombre optó por relajarse y esperar a ser socorrido. Y lo hizo tirándose una caña en la barra del bar, algo que no dudó en compartir con los agentes que se quedaron descolocados.

José Froilán, dueño de la Cervecería Norton, el local donde David se quedó encerrado, no puede evitar reírse al contar lo sucedido. "Me saltó la alarma, vi en el móvil que un cliente se había quedado encerrado y, al instante, me llamó la Policía Local", cuenta Froilán a 20minutos, confesando que en un principio sí que pensó que le habían entrado a robar, hasta que reconoció a David, un cliente que "ha venido un par de veces".

"A todos nos pasa alguna vez", dice el dueño del establecimiento, que asegura que cerró el local a las cuatro de la mañana aproximadamente ( y no a las doce como afirmó el hombre a la Policía) y que la alarma saltó a las nueve de la mañana, por lo que David habría pasado la noche entera en el bar.

Tras recibir el aviso por parte de la Policía, José Froilán acudió a la Cervecería para proceder a 'liberar' a David, que según cuenta, ya se había acomodado en la barra del bar donde "estaba tomándose una cañita tan tranquilamente". Después, pidió a los agentes que le llevaran a casa porque, según cuenta Froilán, "vive a unos 13 kilómetros" del establecimiento.

Lección aprendida

Froilán cuenta extrañado que no se dio cuenta de que, al cerrar el bar, estaba dejando encerrado a un cliente en los servicios, a pesar de que suele asegurarse casi siempre. "Ya se han quedado dormidos varios, lo que pasa que me entero siempre antes de cerrar. Hay algunos que no los despiertas ni a mazos", cuenta el que es dueño de la cervecería leonesa desde 2004.

Ahora, asegura que David no se atreve a salir de casa por los vídeos y audios difundidos en las redes sociales y publicados por varios medios locales. "No le he vuelto a ver. No ha querido salir de casa. Pero, ¿qué más da? Total, aquí le conocen todos... Por lo menos igual mañana le llaman para que vaya a Gran Hermano o a alguna pijada", declara Froilán contando que los vídeos fueron difundidos por los propios amigos a los que el hombre mandó el vídeo.

Sin duda, estos sucesos servirán de aprendizaje para ambos protagonistas de una historia tan pintoresca. David seguramente intentará no dormirse en los baños de los bares, o por lo menos intentará estar alerta. Y Froilán revisará los servicios todos los días antes de cerrar el local, para evitar situaciones parecidas que, aunque se ha quedado como una anécdota graciosa, no quiere que se repitan.