Disparos, puños americanos, amenazas, navajas... el calvario de un vecino de Vallecas que vive rodeado de okupas

Pedro, nombre falso, es un vecino del distrito madrileño de Vallecas que vive rodeado de okupas desde 2013. Es el único propietario de un edificio totalmente ocupado.

El hombre pide ayuda de forma desesperada y, de momento, nadie le da una solución ni siquiera una explicación. El banco y la inmobiliaria se han desatendido de su caso. Él se siente amenazado ante la violencia que ve a diario dentro del edificio. Además, "los cuatro edificios de alrededor también se encuentran okupados" por el efecto llamada, según ha explicado a 20minutos.

Pedro ha salido en varios medios y ha abierto un Change.org para ser escuchado. La petición subraya que "ni la policía, ni el ayuntamiento, ni asociaciones de vecinos pueden hacer nada".

El vecino lleva años intentando que Servihabitat- la inmobiliaria de CaixaBank, que es la dueña de su edificio- le escuche y las soluciones que le dan no han sido efectivas. Aún así, encuentra dificultades en contactar con ellos, ya que no contestan a sus correos y a sus llamadas. Dice que solo "esta inmobiliaria podría permutar su hipoteca" y que los edificios los ha vendido "como a cinco empresas distintas y se van rotando la propiedad de los pisos".

Las medidas que ha tomado la gestora del edificio se han basado en el lanzamiento judicial y un simple cambio de cerradura.La inmobiliaria no interpuesto denuncia para evitar que transcurriera el tiempo de 24 horas después que la ley legitime al okupante.

"Jamás han llamado a la policía y esto ha facilitado que los okupas volvieran a las casas en escasas horas. Repitiendo el ciclo durante siete años". Además, han estado pasando los pisos de unos a otros subalquilándolos por más de 1.000 euros.

Servihabitat no quiere facilitar información

Pedro no sabe ni quién es el propietario actual de su piso y esto es debido a que CaixaBank vendió en junio de 2018 Servihabitat al fondo estadounidense Lone Star.

Sin embargo, y tal como lo explicó el banco en su momento, "como parte de la operación, Servihabitat seguirá prestando servicios a los activos inmobiliarios del Grupo CaixaBank durante un período de 5 años en virtud de un nuevo contrato de servicios que permitirá a CaixaBank alcanzar un mayor grado de flexibilidad y eficiencia, incluida la reducción de costes y los ahorros anunciados el 8 de junio de 2018 en relación con la recompra del 51% de Servihabitat".

20minutos se ha puesto en contacto con Servihabitat, pero no han querido facilitar ninguna información al respecto. "Conocemos ese caso, sabemos que están okupados, pero no le puedo facilitar esa información",

Amenazas, disparos, sangre, destrozos...

Pedro cuenta que en 2013 llegó la primera pareja de okupas y dos años más tarde el edificio estaba totalmente okupado. A partir de 2015, los episodios de violencia crecieron. "Ha habido de todo: le arrancaron una oreja a uno de los vecinos, disparos, navajas, puños americanos, un narcopiso...", explica.

Parte de la zona donde vive está ocupada porque "ven la facilidad que hay para ocupar las casas". "Este es un efecto dominó. Yo no puedo pararlo. Un día estaba en casa y escuché ruidos, cuando salí había un grupo de gitanos intentando romper una puerta antiokupas. Me acerqué y les dije que eso no está bien y me amenazaron con abrirme la cabeza".

El vecino está por segunda vez de baja, perdió a su pareja por esta situación tan "agria" y sufre ataques de ansiedad. "Ya no puedo más, tuve que volverme a medicarme y estoy por segunda vez de baja".

El afectado se encuentra "solo, amenazado" y con miedo a dejar su piso y encontrarlo okupado al día siguiente. Le quedan 22 años de hipoteca, está pagando todos sus gastos y suplica ayuda ante una situación "terrible".