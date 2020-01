Dolores Delgado, una nadó de la Maternidad de Elna i un represaliat republicà, premis 'Memòria i Dignitat' del PSPV

Aquesta quarta edició, que se celebrarà en l'antiga presó militar de Montolivet -seu de la Junta Central Fallera-, el PSPV provincial atorgarà les distincions a Dolores Delgado; Tomás Montero, integrant del Col·lectiu de Familiars de Víctimes 'Memòria i Llibertat'; Anne-Marie Lemaire, una de les 597 nadons que van nàixer en la Maternitat d'Elna i Nicolás Sánchez Albornoz, represaliat republicà.

La secretària provincial del PSPV, Mercedes Caballero, ha ressaltat en un comunicat que, amb aquests reconeixements, organitzats per la Secretaria de Memòria Històrica de la Comissió Executiva Provincial, "els socialistes reafirmem el nostre compromís amb la reparació de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura franquista".

Tomás Montero Aparicio, del Col·lectiu de Familiars de Víctimes 'Memòria i Llibertat', serà el primer dels guardonats. Aquesta entitat va nàixer l'any 2005 per a lluitar pel reconeixement i homenatge de les víctimes afusellades en les tàpies del Cementeri de l'Est i en altres llocs de Madrid. Així se li reconeix el seu impuls en la formació i activitats d'aquest col·lectiu.

Segons el PSPV, 'Memòria i Llibertat' "s'ha convertit en la veu que clama contra l'amalgama de dretes l'acció política de les quals s'ha centrat a destruir les plaques del Memorial de La Almudena amb els noms d'aquelles víctimes per a convertir-ho en un espai en honor de víctimes i botxins".

Una altra de les persones premiades serà Anne Marie Lemaire, un dels 597 nadons que van nàixer en la Maternidad de Elna, una institució fundada l'any 1939 per la infermera suïssa Elisabeth Eidenbenz. Ella va fer possible que les mares espanyoles de l'exili republicà internades en els camps d'Argeles sud-Mer, Saint Cyprien, Le Barcares i Coulliure pogueren donar a llum "en condicions dignes i humanitàries".

Ara es compleixen 80 anys de l'exili republicà espanyol i del començament "d'un llarg malson per a centenars de milers de demòcrates". El PSPV-PSOE reivindica "la memòria d'aquesta iniciativa solidària dirigida a les dones que patien aquella tragèdia humanitària".

El PSPV-PSOE de la província de València també atorgarà el reconeixement a Nicolás Sánchez Albornoz, "un dels pocs presos republicans que va poder escapolir-se de la construcció del Valle de los Caídos", una obra que va ser possible "pel sacrifici de milers de presos que servien de mà d'obra esclava".

"La fugida de Nicolás simbolitza la capacitat de lluita d'aquelles noves generacions. Alguns d'aquells presos no eren els derrotats en la guerra sinó lluitadors antifranquistes que començaven una nova lluita per recuperar les llibertats perdudes, ja siga des de la Universitat, des de les fàbriques o des del moviment veïnal", afig.

En relació amb l'exministra de Justícia, el PSPV destaca que, després de l'exhumació de les restes del dictador, "Espanya sencera va poder veure com Franco eixia del seu mausoleu per la mateixa porta per la qual va entrar, però aquesta vegada sense honors". "En eixe moment històric a Espanya, sobreix la figura de Dolores Delgado, la ministra de Justícia que ha representat tots els demòcrates en la cerimònia en la qual la democràcia, després de 44 anys, dignifica la memòria dels homes i dones que van donar la seua llibertat, la seua vida o que van haver de marxar a l'exili", ha recalcat el PSPV provincial.