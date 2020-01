López Collado, Alapont, Cárdenas i Ochoa "combaten" en els quarts de final del Torneig de Dramatúrgia

La quarta edició del Torneig de Dramatúrgia Valenciana està enfrontant huit "pesos pesats" de l'escriptura teatral de la Comunitat en un torneig en el qual els textos d'aquests autors, de 30 minuts de durada, són interpretats per actors professionals en combats per parelles i en els quals el públic assenyala al vencedor en una votació. Amb aquesta original proposta escènica, es pretén "fer soroll" amb la finalitat de "visibilitzar" el treball d'aquests dramaturgs valencians i arribar a nous públics, recorda l'organització en un comunicat.

Els aficionats d'Alacant van veure com Joan Nave (El garroferet de Benissa) guanyava per KO la vetlada realitzada en el Teatre Arniches el passat 8 de gener. D'altra banda, a Castelló, l'actriu, directora i dramaturga Begoña Tena (La curva de la Plana) es feia amb l'assalt en el ring del Teatre Principal. Les semifinals del torneig es disputaran en la Nau els dies 21 i 23 de gener i la gran final per a aconseguir el cinturó de campió del Torneig serà el 29 de gener en aquest mateix ring.

En aquesta quarta edició del Torneig de Dramatúrgia estan participant els escriptors Gemma Miralles, Joan Nave, Lucía Sáez, Begoña Tena, Gabi Ochoa, María Cárdenas, Pasqual Alapont i Borja López Collado, i compta amb l'actriu Pilu Fontán com a Mestra de Cerimònies. Es tracta d'una "emocionant i divertida activitat" nascuda dins del Festival Temporada Alta de Girona fa set anys, de la mà del dramaturg Jordi Casanovas.