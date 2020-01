Ayerdi dice que es "obligación" del Gobierno pedir el reintegro de las Becas Navarra a quienes no hayan retornado

En comisión parlamentaria, Ayerdi ha manifestado que "compete a la Administración verificar el cumplimiento, por parte de los beneficiarios, de las becas y de sus obligaciones" y ha añadido que "pudo haber personas que decidieron no presentarse a las convocatorias porque no quisieron asumir esas obligaciones".

El consejero, que ha recordado que las convocatorias de estas becas se promulgaron en tiempo de crisis, entre 2009 y 2012, ha expuesto que "hubo personas, y nos consta, que tomaron la decisión de estando fuera, volver a Navarra para cumplir esa obligación y quieren que se aplique la norma exactamente a todo el mundo".

Ayerdi ha explicado que las Becas Navarra recogían "la obligación a cumplir por los becados: retornar a Navarra antes de 5 años desde la finalización del máster para desempeñar carrera profesional durante 4 años" y ha precisado que se especificaban cinco opciones de retorno a Navarra.

El número de personas becadas en las cuatro convocatorias fue 101, de las que 41 "han cumplido totalmente la condición de retorno". Además, 30 la cumplen parcialmente ("la están cumpliendo y pueden cumplirla totalmente"). Hay 4 personas de la última convocatoria que aún no han finalizado el plazo de 5 años desde la finalización del máster y a 26 personas se les ha solicitado el reintegro de la beca. De éstas últimas, 12 han recurrido la exigencia del reintegro.

Además, de estas 26, ha detallado Ayerdi, "a una se le ha estimado el recurso y no ha procedido el reintegro; 4 personas están pendientes de respuesta por nuestra parte; 17 personas han hecho el reintegro; una está pendiente de notificación formal, hay dos pendientes de resolución firme de solicitud de reintegro y una persona morosa".

El consejero ha indicado que el Defensor del Pueblo les remitió un escrito en junio de 2019 en el que les trasladaba la queja de personas beneficiarias de las becas; un escrito al que desde el departamento respondieron diciendo que "las becas están sujetas a las bases reguladoras y en ellas se establece la obligación de retorno y las consecuencias del incumplimiento". "Los órganos gestores estamos obligados a tramitar el expediente de reintegro", ha manifestado Ayerdi.

El Defensor le remitió un segundo escrito en agosto en el que decía que "procedería que Desarollo Económico interpretara la norma de determinada manera y pudiéramos condonar o modular o revisar el cumplimiento de las obligaciones por los beneficiarios". "En octubre respondo que se han tramitado los expedientes con respecto a la norma y bases reguladoras", ha dicho, para reiterar que "estamos obligados a tramitar el expediente de reintegro".

Ayerdi ha precisado así que añadió además que "no se ha constatado concurrencia de causas de fuerza mayor ajenas a las actuaciones de los becarios que les hayan impedido el retorno en alguna de las formas contempladas en las bases reguladoras".

Por ello, el consejero ha señalado que "todo lo que ha hecho el departamento lo ha hecho teniendo en cuenta su competencia y su obligación" y que "no compartimos los criterios del Defensor del Pueblo".

El parlamentario de Navarra Suma Juan Luis Sánchez de Muniáin ha criticado que "se ha atrincherado al rigor" en este caso pero "ni usted ni su departamento se han caracterizado por seguir estrictamente el rigor". "Si se pudo hacer algo con respecto a empresas, respecto a entidades locales, si se revisaron convocatorias... por lo menos cabe revisar esta situación sin que ello produzca nuevos agravios", ha indicado.

La socialista Ainhoa Unzu ha indicado que esta convocatoria fue una "chapuza" y ha señalado que "en todos los casos no se cumplió con la obligación del retorno y no por falta de ganas sino de oportunidades". "No se puede poner esa obligación de retorno si no se favorecen por parte de quien gestiona la convocatoria esas ofertas a estos perfiles", ha opinado, para señalar que tienen voluntad de buscar una solución.

El parlamentario de Geroa Bai Mikel Asiain ha criticado que en estas convocatorias "no se tomó ninguna medida para facilitar el regreso" de los beneficiarios y ha añadido que fueron "un auténtico fiasco". "Hay que buscar equidad en el planteamiento de la solución siempre que se pueda dar, y desde la seguridad jurídica", ha añadido.

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha criticado la gestión "nefasta" de dichas convocatorias, "que poco tienen de becas, más bien son préstamos". "No se tuvieron en cuenta aspectos socioeconómicos en estas mal llamadas becas", ha expuesto, para indicar que "hubo personas que renunciaron a este programa" y "ya estábamos en crisis, luego la crisis no puede ser una excusa".

La parlamentaria de I-E Marisa de Simón ha señalado que "cualquier solución supone agravios comparativos respecto a otros" y "eso no puede ser". "Comparto cien por cien el análisis del consejero y que cumpla con su obligación", ha dicho.