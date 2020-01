Gómez recorda que el Nou Mestalla ha d'estar acabat en 2025

La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, va recordar ahir al València Club de Futbol que en 2025, atenent a l'acord signat, ha d'estar acabat el nou estadi de futbol situat en el barri de Benicalap (entre les avingudes Corts Valencianes i Nicasio Benlloch) i que es troba a mig construir.

Gómez, que va visitar les obres dutes a terme per a la millora de l'entorn del Nou Mestalla, va explicar que l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) subscrita per a aquest àmbit amb el club esportiu “es va renovar en 2015 per un termini de deu anys”, per la qual cosa, “en principi, en 2025, tot el que són les diferents fases que suposa aqueix acord haurien d'estar acabades”.

La responsable municipal, que es va pronunciar d'aquesta manera preguntada després de la visita pel calendari que es maneja per a la fi d'obra del nou estadi, va assegurar que l'Ajuntament de la capital del Túria, “com a administració”, estarà “pendent i damunt que el club done una resposta” per a poder “en 2025 tindre aquest tema resolt”. “Aqueixa ATE es va signar amb la Generalitat, però nosaltres, com a ciutat, també som part i responsables i volem que d'alguna manera es vagen complint les fites”, va agregar.

Així, va considerar “important” que aqueixa actuació s'acabe “no sols per als veïns” de Benicalap “sinó per a la ciutat en general”, perquè “és un tema que irradia a tota la ciutat”, i “també per als aficionats”. “Els valencianistes necessiten saber i tindre una resposta en aquest sentit”, va apuntar la vicealcaldessa, que va insistir en la necessitat de comptar amb el nou camp.

L'objectiu de les obres de condicionament urbà de la zona és aconseguir una millora en l'accessibilitatde l'entorn del nou estadi, un augment de la seguretat en els itineraris escolars del voltant, la reducció de la contaminació acústica i la creació d'un recorregut per als vianants com a “element diferenciador” del barri.

En aquest context, s'ha millorat l'entorn dels dos col·legis que hi ha en la zona i s'ha creat la primera experiència de Carrerjugantde la ciutat. “Per a nosaltres és molt important que barris com Benicalap puguen tindre contraprestacions positives per tindre una instal·lació com el Nou Mestalla”, va asseverar Gómez.

L'edil va comentar que aquestes obres han buscat “generar un espai per als vianants de 300 metres lineals que va des de la plaça de l'Església de Benicalap fins pràcticament el Nou Mestalla”, així com “la conversió en zona de vianants i l'ampliació de voreres del carrer José Grollo” i la millora de “l'accessibilitat” en el barri “amb l'adaptació de 27 passos de vianants i 51 rampes”.

Aquests treballs, amb un import de més de 250.000 euros, han estat a càrrec del València Club de Futbol seguint el recollit en l'ATE que es va signar amb aquesta entitat. “Respon a aqueixa posició que vam tindre com a ajuntament d'exigir al club que complira amb les seues obligacions en Benicalap”, va manifestar la responsable d'Urbanisme.

“Portava molts anys sense executar-se i per això en el mandat anterior exigirem que s'executaren aquestes contraprestacions que s'havien de donar al barri”, va afirmar Gómez, qui va explicar que el club “encara té pendent el pagament de dues anualitats, per un import aproximat de 180.000 euros, sobretot, dirigides a millorar l'accessibilitat dels encreuaments de vianants i a ampliar espai de les voreres”. Segons la seua previsió, “es pagaran correctament”.

Ampliació de l'espai per als vianants

Entre les actuacions realitzades en el barri s'inclouen la repavimentació del carrer Nicasio Benlloch amb material fonoabsorbent, la conversió en zona de vianants del carrer Tuéjar i l'adequació de les zones adjacents mitjançant el projecte Carrejugant per als més xicotets.