Josema Yuste, en 'El hormiguero': "Si hiciéramos ahora el 'sketch' de la monja y el sillín nos cortarían la cabeza"

El hormiguero sumó este lunes un nuevo miembro a su club de invitados Platino (que han alcanzado las 10 visitas al programa de Antena 3), el cómico Josema Yuste, que entró en el plató subido a un coche descapotable blanco y recibió su tarjeta plateada.

El ex miembro de Martes y Trece acudió para presentar su obra de teatro Sé infiel y no mires con quién, que se representa actualmente en el Teatro Amaya de Madrid "con bastante éxito", afirmó Yuste.

Pablo Motos quiso recordar su pasado en el dúo cómico que formó con Millán Salcedo y le comentó: "¿Crees que una pareja como Martes y Trece podría existir con el miedo que hay ahora a hablar?".

El invitado le contestó que "claro que podría existir, pero nos la cogeríamos con papel de fumar, por lo menos un poco más que antes. Si hacemos ahora el sketch de la monja y el sillín y nos cortan la cabeza".

"La sociedad ahora es un poco más hipócrita que antes. Prefiero una censura clara y me digan que eso no se hace a que me digan que no lo tengo que hacer porque no conviene. La palmadita en la espalda no me gusta", señaló el actor.

También destacó las críticas en redes sociales: "Ahora en twitter la gente te pone verde con cualquier cosa que digas. Es igual que sea bueno, malo o regular, te van a dar un zasca, seguro", concluyó.