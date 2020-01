Paco, en 'First dates': "Soy heterosexual, pero tengo atracción fetichista por las mujeres"

Si hay algo que caracteriza a First dates es la diversidad de comensales que acuden al restaurante de Cuatro para buscar el amor.

Este lunes fue el turno de Paco, un pensionista de 55 años que afirmó: "Siempre me ha gustado vestirme de mujer, constantemente lo he deseado y hasta el día de hoy, que lo he conseguido".

Carlos Sobera quiso saber sus gustos, y el ibicenco señaló que "soy heterosexual, pero tengo atracción fetichista por las mujeres y su forma de vestir. Hace 10 años me inicié de lleno, pero recientemente me operé y me puse pechos".

Carlos Sobera y Paco, en 'First dates'. MEDIASET

Explicó que "me lo he hecho porque siempre iba con sujetadores de relleno y no me satisfacían del todo. Pensé en ponerme pecho ya que creía que no era una operación tan complicada". Y añadió: "Ahora me siento pleno y puedo apreciar algo más de lo que llevan las mujeres".

Pero el presentador sintió curiosidad por el pasado amoroso de Paco: "Al buscar pareja, a las chicas les choca porque les digo que me gustan las mujeres, pero lo entienden". Y le comentó a Sobera que "busco una mujer de mente abierta, alegre, simpática y con ganas de conocer algo diferente".

Su cita fue Pilar, que ya visitó First dates a mediados de noviembre del año pasado, pero que no encontró el amor en el programa de Cuatro. Nada más entrar en el local y ver a su pareja, no dudó en reconocer que "cuando la he visto con ese vestido rosa, que es mi color favorito, te juro que me la comía enterita. ¡Estaba superdivinísima!".

Durante la cena charlaron sobre sus anteriores parejas y de su poca fortuna en el amor, de la operación de pecho de Paco, de religión... Pero la personalidad arrolladora de la marbellí apabulló un poco al pensionista.

En un momento de la cena, ella no dudó en ponerse de pie y besar a Paco, para luego éste poner los ojos como platos ante la petición de Pilar: "¿Puedo tocarte un pecho?". Él aceptó y la vendedora no dudó en hacerlo y dar su aprobación.

Al final, mientras que Pilar sí que quiso volver a quedar con Paco "para irnos de fiesta total"; el ibicenco reconoció que "de momento, como pareja, no tendría una segunda cita porque no he sentido feeling con ella".