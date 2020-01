Un ritual "diabólico" provoca que un concursante abandone la cena en 'Ven a cenar conmigo'

Miguel, concursante de Ven a cenar conmigo, abandonó la cena en la entrega de este lunes tras perder la paciencia con las ideas "diabólicas" de María: "Te veo el aura un poco oscura, ¿quieres que te la clarifique un poco?", le propuso la aspirante, con quien protagonizó un inesperado pique en la mesa.

El participante estaba siendo crítico con el postre que preparó María, que fue la anfitriona de esta emisión, cuando esta decidió contraatacar recurriendo a sus creencias espirituales.

"Lo veo natural y casero, aunque le hubiera puesto un poco más de fruta y lo hubiera decorado un poquito más", explicó el comensal, a lo que la aspirante, quien valoró que Miguel "tiene la energía negativa", le respondió: "Te veo el aura un poco oscura, ¿quieres que te la clarifique un poco?".

Miguel, sorprendido, rechazó la propuesta: "Pues no. A mí este rollo me pone muy mal, no puedo. Todo esto para mí es diabólico", valoró. Pero, ante la negativa, María optó por ofrecerle la 'limpieza' a Miriam, que cenó junto a ambos.

"Ha aprovechado lo que dice que ve para meterse con él", opinó la concursante, que sí se prestó a los trucos de María, por lo que esta se levantó de su asiento para realizar el ritual. "Yo es que no me siento a gusto, me quiero salir", intervino Miguel, que, al comprobar que su compañera continuaba con sus maniobras, se marchó del comedor.

"Ha sido sido un momento muy desagradable", subrayó Miguel en el confesionario del programa. No obstante, este volvió a reunirse con sus compañeros cuando decidieron parar la situación. "Oye, perdona, era solo una demostración", se disculpó María, que después organizó una fiesta donde se rebajó la tensión.