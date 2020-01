Bigote Arrocet no se somete a la prueba de paternidad que le pide Alexis Ledgard

Tras su sonada ruptura con María Teresa Campos el pasado mes de diciembre, Edmundo Arrocet no se desprende de la polémica. El cómico debía someterse este lunes a una prueba de ADN en relación con la demanda de paternidad que interpuso contra él su hijo Alexis Ledgard pero, finalmente, se ha negado a ello.

El cantante tenía prevista una cita este lunes en el Instituto Nacional de Toxicología en Las Rozas (Madrid) a las 13.30 horas, según dicta la orden judicial que es consecuencia de la demanda de paternidad presentada contra él por Alexis Ledgard, nieto del presentador Kiko Ledgard. Asimismo, Bigote no se ha presentado a los análisis, tal y como han informado en Sálvame.

La noticia la ha transmitido Kike Calleja, reportero del espacio de Mediaset que ha acudido al centro donde debería haberse personado el ex de la veterana presentadora, que ni ha designado abogado ni procurador. Por otro lado, sí está previsto que su vástago se someta a las pruebas en menos de 24 horas.

El juicio tendrá lugar el próximo 1 de marzo, según se ha contado en el programa conducido por Carlota Corredera. En este sentido, si el cómico chileno no se somete a las pruebas, el juez establecerá finalmente el reconocimiento de Ledgard como su hijo.

El pasado mes de octubre, el humorista afirmó a 20minutos que siempre ha estado atento a su hijo: "Yo nunca me he negado a nada", subrayó Arrocet, que además apuntó que no se opondría a reconocerle como hijo. El cantante siempre le ha reconocido verbalmente como tal, pero no de manera oficial.