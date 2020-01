La Reial Orde de la Dama d'Elx impulsa un concurs per a dissenyar un 'emoji' del bust iber il·licità

En la iniciativa col·laboren l'Ajuntament d'Elx, l'empresa Grup Antón Comunicació i El Corte Inglés. L'Oficina d'Atenció al Client del centre comercial és l'encarregada d'arreplegar les propostes.

El certamen s'ha enfocat tant als estudiants del municipi, tant de Primària com de Secundària, com a la ciutadania en general.

Els seus premis es divideixen en tres categories. L'alumne de Primària guanyador (de 6 a 11 anys) rebrà una cistella de material de dibuix i pintura; l'estudiant de Secundària (de 12 i 17 anys) obtindrà una Tablet; i la persona adulta, obtindrà una retribució de 300 euros.

A més, tots els dissenys guardonats tindran com a distinció la impressió, publicació i difusió del seu treball per part de la Reial Orde de la Dama.

Segons arrepleguen les bases del concurs, el jurat del certamen donarà a conéixer el resultat el 2 de març, dia en el qual tindrà lloc la inauguració de l'exposició dels dissenys en la Sala d'Àmbit Cultural de El Corte.

L'objectiu de la iniciativa és impulsar el coneixement de la figura de la Dama d'Elx a través de les xarxes socials: "Tenim com a objectiu introduir el disseny de l'emoticona triada en un emoji per a xarxes socials així com s'ha fet amb altres icones d'importants ciutats com la paella de València", ha assenyalat Manuel Soriano, vicepresident de la Reial Orde de la Dama d'Elx.