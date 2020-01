Policía Local y Aguas de Soria toman muestras de vertidos con restos de sangre en el Duero para analizar su procedencia

El Consistorio ha puesto en marcha un protocolo de actuación que permite que una vez que cualquier persona avisa del vertido a través de la Policía Local se movilicen de forma inmediata los recursos para acudir al lugar y tomar muestras que ayuden en todo el proceso sancionador confirmando la procedencia.

En este sentido, el protocolo se activó este fin de semana a raíz del aviso de un ciudadano y, tras conocer el resultado y la sanción, se trasladará al resto de instituciones competentes la situación de los vertidos como es el Seprona, la Confederación Hidrográfica del Duero y la Junta de Castilla y León.

El Ayuntamiento de Soria ha recordado que en el anterior expediente sancionador, por los mismos vertidos, ya ha sido notificado electrónicamente con una propuesta de sanción de 1.500 euros y medidas cautelares por otros 1.500 euros. La empresa afectada está en plazo de presentar pliego de descargo.

El Consistorio ha apuntado que, aunque el vertido "es responsabilidad de quien lo hace", el Ayuntamiento está realizando un "esfuerzo importante en vigilancia y control" pero también se está redactando un documento técnico para obtener los permisos de las distintas administraciones competentes para "poder ampliar el colector y evitar que se rebose con los vertidos ilegales como en estos casos".

"FALTA DE RIGOR"

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz Remacha, ha denunciado la "falta de rigor y capacidad" del Consistorio para "solucionar el problema que afecta a todos los sorianos" y que puede tener "consecuencias mayores por la insalubridad del vertido".

"Se nos comunicó que habían hablado en varias ocasiones con los responsables del matadero y que la única vía que tenían era la de denunciar, pero no estamos de acuerdo con esa solución, porque con esa medida que se adoptó no se ha solucionado el problema y porque la sanción económica no es la mejor fórmula", ha declarado el concejal 'popular' a través de una nota de prensa.

Asimismo, ha apuntado a que este problema existe "desde el 5 de enero de 2001" y a día de hoy "sigue sin resolverse".

Remacha señala que, tras las mejoras formuladas por el matadero a raíz del anterior expediente, el vertido "sigue sin solucionarse", por lo que ha apuntado que el problema está "en el colector que viene de Valcorba y del matadero".

El concejal del PP ha lamentado que el Gobierno del PSOE en el Ayuntamiento, "que presume de querer cumplir con la Agenda 2030" se pueda permitir "que un problema de este calado siga sin solución".