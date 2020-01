À Punt i les universitats valencianes intensifiquen la col·laboració en formació, investigació i mitjà audiovisual

La comissió de seguiment del conveni s'ha reunit en el Centre de Producció de Programes de Burjassot per a analitzar el treball fet i marcar les línies de futur, segons han indicat en un comunicat.

En la trobada han participat el president de la Corporació Valenciana de mitjans de comunicació (CVMC), Enrique Soriano; la directora general d'À Punt, Empar Marco; Javier Marzal, per part de la Universitat Jaume I de Castelló; Isabel Tort, en nom de la Universitat Politècnica de València; Miquel Francés, de la Universitat de València; Vicent Garcia Escrivà, en representació de la Universitat d'Alacant, i María José Pastor, de la Universitat Miguel Hernández d'Elx.

El desenvolupament del conveni, que es va firmar al juliol del 2017 per a quatre anys, ha suposat la "consolidació i l'ampliació de les pràctiques externes universitàries de graus relacionats amb les professions vinculades amb el funcionament d'À Punt, sempre amb tutorització", ha explicat la radiotelevisió valenciana en un comunicat.

D'aquesta manera hi ha hagut un augment tant en els graus interessats a facilitar pràctiques als seus estudiants com en el nombre d'hores de pràctiques, que ha crescut un 49 per cent el 2019.

La comissió de seguiment també va valorar l'evolució del 'Pitching de l'Audiovisual Valencià', que en la segona edició va registrar un gran creixement de projectes presentats i d'alumnes participants. La tercera edició d'aquesta convocatòria de talent audiovisual universitari s'impulsarà enguany des de la Universitat Jaume I de Castelló.

D'altra banda, la comissió "aposta per aprofundir en la col·laboració entre els mitjans públics valencians i les àrees d'investigació de les cinc universitats públiques relacionades amb el sector audiovisual", ha explicat À Punt, abans d'assegurar que, a més, "hi ha consens per a avançar" en la difusió per multiplataforma dels continguts generats en les universitats.

La col·laboració també mantindrà l'organització d'activitats comunes, la cooperació en estudis i treballs de contingut acadèmic i la promoció dels científics i el coneixement que es genera en els campus valencians.