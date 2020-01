La Policía Local de Sevilla registra un 45% más de denuncias por botellón

Los macrobotellones que antaño se celebraban en Sevilla y que reunían a miles de jóvenes han pasado a la historia. El problema ha ido menguando con los años gracias, en parte, a la Ley Antibotellón andaluza, que entró en vigor en 2006, pero también como consecuencia del incremento de las actuaciones policiales de vigilancia y control de la norma. Sin embargo, el fenómeno no ha desaparecido y ahora se traduce en concentraciones más pequeñas y dispersas por diferentes puntos de la ciudad, aunque sí ha experimentado una mejoría, tal y como defiende el Ayuntamiento y reconocen algunos vecinos, que durante años han mantenido una lucha constante para frenar esta práctica. Si bien es cierto que, como todo, la alegría va por barrios y en algunos, la lucha sigue más viva que nunca.

La Policía Local de Sevilla interpuso el pasado año un total de 1.700 denuncias entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, según los datos facilitados a 20minutos, a las que se suman otras 366 registradas en el último mes y medio de 2019. En total, son algo más de 2.000 denuncias, por las 1.374 con las que se cerró 2018, lo que supone un incremento del 45,5%.

El aumento de denuncias no se debe a una mayor proliferación del botellón en la capital hispalense, afirman desde el Consistorio, sino a un "refuerzo de las actuaciones policiales" contra este fenómeno en el último año. "Hay más sanciones porque se han puesto en marcha dispositivos en diferentes puntos" de la ciudad, como la Alfalfa, Nervión o el entorno del teatro Lope de Vega.

"De momento, estamos mejor"

Dolores Dávila, presidenta de la Plataforma por el Derecho al Descanso, recuerda cómo precisamente esta asociación se creó hace más de una década para denunciar los problemas de ruido que sufrían los vecinos de la capital por fenómenos como el botellón, quejas que, incluso, llegaron a Bruselas. Esas concentraciones masivas "han ido desapareciendo" y "de momento, estamos mejor", señala a este periódico Dávila.

La representante vecinal afirma, no obstante, que "sigue habiendo botellones" en la ciudad "muy molestos", en zonas sobre todo como Nervión, la plaza del Salvador, la Alfalfa, la Alameda de Hércules y en algunos puntos del Arenal. También entre mediados de septiembre y mediados de noviembre del pasado año "hubo un repunte en Radio Sevilla", pero "con las Navidades y el frío, casi ha desaparecido y esperemos que se mantenga así", continúa Dávila, que señala que ahora el grueso de las quejas vecinales se centra en los veladores de los bares de copas, especialmente los del paseo de Colón.

En cualquier caso, la presidenta de la plataforma admite que ahora "hay más presencia policial" y que los agentes "están actuando cuando denunciamos".

"Cada vez hay menos Policía Local"

La percepción no es la misma en todos los barrios de la ciudad. Así lo pone de manifiesto Ángel Hueso, presidente de la asociación de vecinos y comerciantes Pumarejo-San Luis, que afirma a este medio que el botellón sigue siendo un problema en puntos como el Pumarejo, la plaza de San Pedro, "donde ha habido un repunte", la Torre de los Perdigones, el parque del Parlamento y las plazas de San Marcos y de Santa Isabel.

"Mientras no se busquen alternativas para los jóvenes, no hay solución", asegura tajante el representante vecinal, que denuncia que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, "prometió el oro y el moro y no vemos ni lo uno ni lo otro". Y añade: "Hay falta de iniciativas municipales, a pesar de que hay solares disponibles donde poder hacer más equipamientos".

Tampoco está de acuerdo Hueso con el refuerzo policial que defiende el Ayuntamiento. "Cada vez hay menos Policía Local porque no hay reposición de los agentes que se jubilan", señala, entre otras razones, el representante vecinal. Y concluye: "Faltan efectivos".